Головные боли - одна из самых частых причин обращения детей и молодых людей к неврологу. Главная задача врача - максимально быстро и точно поставить диагноз. В целях улучшения диагностики и лечения в Детской больнице создано новое отделение диагностики головной боли. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Головная боль у детей: в Латвии открыто специальное отделение диагностики
Головные боли - очень распространенный симптом среди детей и подростков. Данные исследования Европейской федерации головной боли показывают, что 62% респондентов (в возрасте до 18 лет) испытывают первичные головные боли: мигрень наблюдается у 11% молодых людей, а головная боль от напряжения - у 17%.
"Головные боли были у детей всегда, но все чаще возникают такие жизненные факторы, которые усугубляют головные боли, и они появляются все чаще", - рассказала Элина Калныня, детский невролог Детской больницы, доктор медицинских наук.
В целях улучшения возможностей диагностики и лечения в детской больнице было создано новое отделение диагностики головной боли. "Наша цель - как можно скорее поставить правильный диагноз, ведь причины головных болей разные", - говорит врач.
Отделение головной боли даст возможность получить углубленную консультацию и план лечения от команды многопрофильных специалистов, в том числе психологов и физиотерапевтов, чтобы точно определить причины боли и предложить наиболее подходящее решение
"Часто бывает, что диагноз поставлен, но тактика лечения не точна. И необходимо усиливать терапию, чтобы добиться уменьшения и контроля головных болей", - сказала Калниня.
Основная задача - отличить первичные головные боли от вторичных, а дневник является важным подспорьем в диагностике.
Это один из самых простых, но эффективных инструментов, который помогает специалистам понять состояние здоровья пациента и предложить ему наиболее подходящее решение.
"Нужно обратить внимание на то, насколько часты головные боли. Если они частые и необходимо принимать лекарства, следует также проверить, нет ли головокружения или нарушений походки. Тогда следует обратиться к семейному врачу и согласовать дальнейшую тактику", - говорит врач.
Родителям и молодым людям важно знать, что в таких случаях необходимо обращаться к врачу. Особое внимание следует уделять ситуациям, когда боль появляется внезапно и носит сильный характер, но лекарства не приносят облегчения.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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