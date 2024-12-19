Видео Головная боль у детей: в Латвии открыто специальное отделение диагностики

Головные боли - очень распространенный симптом среди детей и подростков. Данные исследования Европейской федерации головной боли показывают, что 62% респондентов (в возрасте до 18 лет) испытывают первичные головные боли: мигрень наблюдается у 11% молодых людей, а головная боль от напряжения - у 17%.

"Головные боли были у детей всегда, но все чаще возникают такие жизненные факторы, которые усугубляют головные боли, и они появляются все чаще", - рассказала Элина Калныня, детский невролог Детской больницы, доктор медицинских наук.

В целях улучшения возможностей диагностики и лечения в детской больнице было создано новое отделение диагностики головной боли. "Наша цель - как можно скорее поставить правильный диагноз, ведь причины головных болей разные", - говорит врач.

Отделение головной боли даст возможность получить углубленную консультацию и план лечения от команды многопрофильных специалистов, в том числе психологов и физиотерапевтов, чтобы точно определить причины боли и предложить наиболее подходящее решение