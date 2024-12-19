Отец Яниса Тиммы отреагировал на слова Седоковой о "жизни в аду"

В настоящее время относительно возвращения тела Тиммы на родину согласовываются дальнейшие юридические формальности, поскольку это требует подготовки ряда строго регламентированных процедур как в Латвии, так и в России, говорит Гатис Лининьш. Он поблагодарил всех, кто активно участвовал в решении формальностей, добавив, что все оставшиеся средства от пожертвованных денег будут переданы на благотворительность, связанную с детьми и баскетболом.

Посольство Латвии поддерживает постоянную связь с родственниками Яниса Тиммы и российскими властями по вопросу возвращения его останков в Латвию. МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь, заявила пресс-секретарь министерства Диана Эглите. Учитывая, что консульская помощь носит прямой и индивидуальный характер, посольство не имеет права предоставлять подробную информацию.

Янис Тимма скончался во вторник, 17 декабря, в Москве. По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. "Медуза" сообщает, что агентства "ТАСС" и "РИА Новости" подтвердили факт самоубийства Тиммы.

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон". Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта. Ранее Тимма сыграл за нее 68 матчей.

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