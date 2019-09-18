Ср, 18.09.2019
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PVD по всей Латвии проверяет предприятия, обеспечивающие питание в учебных заведениях

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) на всей территории Латвии усиленно проверяет предприятия, обеспечивающие питание в учебных заведениях, сообщили агентству LETA в PVD.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений PVD Илзе Мейстере, плановые проверки в учебных заведениях проводятся каждый день на протяжении всего учебного года.

В PVD зарегистрировано 1656 предприятий, оказывающих услуги общественного питания в учебных заведениях. Это объекты высокого риска, которые по сравнению с другими предприятиями общепита проверяются чаще.

По словам Мейстере, за первое полугодие 2019 года PVD провела 2165 проверок на предприятиях, обеспечивающих питание в учебных заведениях.

Инспекторы проверяют не только соблюдение гигиенических требований, но и нормы питания и соответствие поставок продуктов требованиям "зеленой" закупки.

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