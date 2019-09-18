PVD по всей Латвии проверяет предприятия, обеспечивающие питание в учебных заведениях

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) на всей территории Латвии усиленно проверяет предприятия, обеспечивающие питание в учебных заведениях, сообщили агентству LETA в PVD.
Как сообщила руководитель отдела общественных отношений PVD Илзе Мейстере, плановые проверки в учебных заведениях проводятся каждый день на протяжении всего учебного года.
В PVD зарегистрировано 1656 предприятий, оказывающих услуги общественного питания в учебных заведениях. Это объекты высокого риска, которые по сравнению с другими предприятиями общепита проверяются чаще.
По словам Мейстере, за первое полугодие 2019 года PVD провела 2165 проверок на предприятиях, обеспечивающих питание в учебных заведениях.
Инспекторы проверяют не только соблюдение гигиенических требований, но и нормы питания и соответствие поставок продуктов требованиям "зеленой" закупки.