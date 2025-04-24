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Латвия продолжит укреплять границу и после строительства Балтийской линии обороны

Андрис Спрудс
Андрис Спрудс Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") заявил, что внешняя граница страны будет укрепляться и после завершения строительства Балтийской линии обороны, которое планируется завершить к 2029 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Зилупе, посвященной ходу работ на латвийском участке оборонительной линии и будущим проектам.

В мероприятии также принял участие командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс.

Спрудс отметил, что текущие работы в Зилупе являются частью масштабного проекта Балтийской линии обороны, на которую в 2024 году выделено в общей сложности 303 миллиона евро.

Цель проекта - блокировать, перенаправить и уничтожить возможного агрессора. В настоящее время делается все, чтобы вооруженные силы могли действовать немедленно, защищая страну и ее граждан, подчеркнул министр.

В прошлом году были закуплены и частично размещены противомобильные заграждения, в этом году планируется приобретение мин и систем сенсоров. Из 45 миллионов евро, предусмотренных на реализацию плана укрепления восточной границы, 10 миллионов направлены на поддержку пограничной службы - для немедленного усиления охраны и безопасности рубежей.

Кроме того, правительство находится на завершающей стадии согласования законопроекта о создании противомобильной инфраструктуры. Этот закон облегчит строительство и упростит правовые процедуры. По словам Спрудса, продвижение документа не займет много времени.

Параллельно с укреплением сухопутной границы продолжается работа по развитию системы противовоздушной обороны. Уже в прошлом году был подписан контракт на закупку ПВО, а также несколько договоров с отечественными компаниями - на разработку управляемых ракет, систем радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.

Министр подчеркнул, что для размещения всей необходимой инфраструктуры потребуется изъятие ряда земельных участков.

Генерал Пуданс, в свою очередь, отметил, что закупка ПВО - важный элемент повышения уровня безопасности, и подчеркнул, что в укрепление границы уже вложено много усилий.

По его словам, в настоящее время известно о десятках участков земли, которые потребуется изъять, однако список может быть расширен в зависимости от развития ситуации и потребностей вооруженных сил. командующий НВС добавил, что в деле укрепления границы может участвовать каждый гражданин, а также представители частного сектора.

Спрудс сообщил агентству LETA, что для потенциального хранения мин, предназначенных для сдерживания противника, предусмотрено размещение разного уровня. Часть мин уже находится на вооружении армии, в этом году планируются дополнительные закупки. Боеприпасы размещаются в армейских хранилищах, а при возникновении угрозы будут перемещены в укрепленные позиции у границы - их возведение начнется в ближайшее время.

Учитывая масштабное строительство инфраструктуры у границы, Спрудс признал необходимость учитывать риски контрразведки - в связи с этим детали планов будут разглашаться ограниченно.

В целом, по словам министра, среди стран Балтии Латвия является лидером по темпам создания оборонительной линии. "Мы говорим не только о планах, но и о действиях. Идет постоянная координация и консультации с нашими союзниками, планы совершенствуются", - отметил он.

Как уже сообщалось, Национальные вооруженные силы продолжают реализацию плана по укреплению восточной границы и противомобильной обороне, на который в этом году выделено 45 миллионов евро.

В этом году планируется закупить заграждения, сенсоры, артиллерию, минные установки, а также оказать поддержку Государственной пограничной охране. Будут построены инженерные склады и в восточной части Видземе.

Минобороны Латвии заверяет, что закупки строительных материалов для противомобильных конструкций продолжатся у местных производителей.

Уже сейчас в рамках выполнения плана усилены возможности вооруженных сил по ограничению продвижения вражеских сухопутных сил за счет установки заграждений и блокировки отдельных дорог.

Продолжается обследование 400-километрового участка границы с Россией и Беларусью, а также размещение инженерных препятствий.

В ближайшие годы планируется строительство оборонительных позиций с усиленными конструкциями, заграждениями, сенсорами, а также хранилищ боеприпасов и мин, сообщает Минобороны.

Для более эффективной реализации Балтийской оборонительной линии Минобороны подготовило специальный законопроект об инфраструктуре, необходимой для мероприятий по противомобильной и мобильной защите.

Проект устанавливает особый правовой режим для размещения технических средств, строительства инфраструктуры и изъятия недвижимости в приграничной зоне.

Например, для ускоренного выполнения работ по строительству инфраструктуры - от проектирования до поставок техники и оборудования - закупки будут осуществляться без применения законодательства о государственных закупках.

Законопроект также предполагает, что на эти действия не будут распространяться нормы, регулирующие строительство, управление лесами, вырубку деревьев и охрану окружающей среды.

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