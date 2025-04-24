Латвия продолжит укреплять границу и после строительства Балтийской линии обороны

Министр подчеркнул, что для размещения всей необходимой инфраструктуры потребуется изъятие ряда земельных участков.

Генерал Пуданс, в свою очередь, отметил, что закупка ПВО - важный элемент повышения уровня безопасности, и подчеркнул, что в укрепление границы уже вложено много усилий.

По его словам, в настоящее время известно о десятках участков земли, которые потребуется изъять, однако список может быть расширен в зависимости от развития ситуации и потребностей вооруженных сил. командующий НВС добавил, что в деле укрепления границы может участвовать каждый гражданин, а также представители частного сектора.

Спрудс сообщил агентству LETA, что для потенциального хранения мин, предназначенных для сдерживания противника, предусмотрено размещение разного уровня. Часть мин уже находится на вооружении армии, в этом году планируются дополнительные закупки. Боеприпасы размещаются в армейских хранилищах, а при возникновении угрозы будут перемещены в укрепленные позиции у границы - их возведение начнется в ближайшее время.

Учитывая масштабное строительство инфраструктуры у границы, Спрудс признал необходимость учитывать риски контрразведки - в связи с этим детали планов будут разглашаться ограниченно.

В целом, по словам министра, среди стран Балтии Латвия является лидером по темпам создания оборонительной линии. "Мы говорим не только о планах, но и о действиях. Идет постоянная координация и консультации с нашими союзниками, планы совершенствуются", - отметил он.