Латвия продолжит укреплять границу и после строительства Балтийской линии обороны

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") заявил, что внешняя граница страны будет укрепляться и после завершения строительства Балтийской линии обороны, которое планируется завершить к 2029 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Зилупе, посвященной ходу работ на латвийском участке оборонительной линии и будущим проектам.
В мероприятии также принял участие командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс.
Спрудс отметил, что текущие работы в Зилупе являются частью масштабного проекта Балтийской линии обороны, на которую в 2024 году выделено в общей сложности 303 миллиона евро.
Цель проекта - блокировать, перенаправить и уничтожить возможного агрессора. В настоящее время делается все, чтобы вооруженные силы могли действовать немедленно, защищая страну и ее граждан, подчеркнул министр.
В прошлом году были закуплены и частично размещены противомобильные заграждения, в этом году планируется приобретение мин и систем сенсоров. Из 45 миллионов евро, предусмотренных на реализацию плана укрепления восточной границы, 10 миллионов направлены на поддержку пограничной службы - для немедленного усиления охраны и безопасности рубежей.
Кроме того, правительство находится на завершающей стадии согласования законопроекта о создании противомобильной инфраструктуры. Этот закон облегчит строительство и упростит правовые процедуры. По словам Спрудса, продвижение документа не займет много времени.
Параллельно с укреплением сухопутной границы продолжается работа по развитию системы противовоздушной обороны. Уже в прошлом году был подписан контракт на закупку ПВО, а также несколько договоров с отечественными компаниями - на разработку управляемых ракет, систем радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.
Министр подчеркнул, что для размещения всей необходимой инфраструктуры потребуется изъятие ряда земельных участков.
Генерал Пуданс, в свою очередь, отметил, что закупка ПВО - важный элемент повышения уровня безопасности, и подчеркнул, что в укрепление границы уже вложено много усилий.
По его словам, в настоящее время известно о десятках участков земли, которые потребуется изъять, однако список может быть расширен в зависимости от развития ситуации и потребностей вооруженных сил. командующий НВС добавил, что в деле укрепления границы может участвовать каждый гражданин, а также представители частного сектора.
Спрудс сообщил агентству LETA, что для потенциального хранения мин, предназначенных для сдерживания противника, предусмотрено размещение разного уровня. Часть мин уже находится на вооружении армии, в этом году планируются дополнительные закупки. Боеприпасы размещаются в армейских хранилищах, а при возникновении угрозы будут перемещены в укрепленные позиции у границы - их возведение начнется в ближайшее время.
Учитывая масштабное строительство инфраструктуры у границы, Спрудс признал необходимость учитывать риски контрразведки - в связи с этим детали планов будут разглашаться ограниченно.
В целом, по словам министра, среди стран Балтии Латвия является лидером по темпам создания оборонительной линии. "Мы говорим не только о планах, но и о действиях. Идет постоянная координация и консультации с нашими союзниками, планы совершенствуются", - отметил он.
Как уже сообщалось, Национальные вооруженные силы продолжают реализацию плана по укреплению восточной границы и противомобильной обороне, на который в этом году выделено 45 миллионов евро.
В этом году планируется закупить заграждения, сенсоры, артиллерию, минные установки, а также оказать поддержку Государственной пограничной охране. Будут построены инженерные склады и в восточной части Видземе.
Минобороны Латвии заверяет, что закупки строительных материалов для противомобильных конструкций продолжатся у местных производителей.
Уже сейчас в рамках выполнения плана усилены возможности вооруженных сил по ограничению продвижения вражеских сухопутных сил за счет установки заграждений и блокировки отдельных дорог.
Продолжается обследование 400-километрового участка границы с Россией и Беларусью, а также размещение инженерных препятствий.
В ближайшие годы планируется строительство оборонительных позиций с усиленными конструкциями, заграждениями, сенсорами, а также хранилищ боеприпасов и мин, сообщает Минобороны.
Для более эффективной реализации Балтийской оборонительной линии Минобороны подготовило специальный законопроект об инфраструктуре, необходимой для мероприятий по противомобильной и мобильной защите.
Проект устанавливает особый правовой режим для размещения технических средств, строительства инфраструктуры и изъятия недвижимости в приграничной зоне.
Например, для ускоренного выполнения работ по строительству инфраструктуры - от проектирования до поставок техники и оборудования - закупки будут осуществляться без применения законодательства о государственных закупках.
Законопроект также предполагает, что на эти действия не будут распространяться нормы, регулирующие строительство, управление лесами, вырубку деревьев и охрану окружающей среды.
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