В Вильнюсе представлен план эвакуации на случай военной или ядерной угрозы

В плане предусмотрены три основных маршрута эвакуации: на север - в направлении Паневежиса и Шяуляя, на запад - в сторону Клайпеды и Каунаса, а также на юг - в направлении Алитуса и польской границы.

Одновременно официальные лица признают: на некоторых дорогах могут возникнуть значительные заторы.

Жители Вильнюса получат уведомление о необходимости эвакуации с помощью сирен и SMS-сообщений системы экстренного оповещения. Власти подчеркивают, что гражданам следует заранее подготовить "тревожные чемоданчики" и решить, будут ли они выезжать самостоятельно на личном транспорте или воспользуются эвакуационным транспортом, предоставленным муниципалитетом.

Тем, кто выберет общественный транспорт, необходимо будет добраться до специально определенных пунктов сбора. Обычно такие пункты располагаются на базе двух-трех учебных заведений в каждом районе Вильнюса.

Член городского совета Вильнюса и эксперт по обороне Ауримас Навис подчеркнул, что жителям следует заранее принять решение, как именно действовать в критической ситуации, чтобы избежать хаоса в момент эвакуации.