В Вильнюсе представлен план эвакуации на случай военной или ядерной угрозы

Власти Вильнюса представили план эвакуации населения столицы Литвы на случай военной угрозы, ядерного инцидента или другой крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
В плане предусмотрены три основных маршрута эвакуации: на север - в направлении Паневежиса и Шяуляя, на запад - в сторону Клайпеды и Каунаса, а также на юг - в направлении Алитуса и польской границы.
Одновременно официальные лица признают: на некоторых дорогах могут возникнуть значительные заторы.
Жители Вильнюса получат уведомление о необходимости эвакуации с помощью сирен и SMS-сообщений системы экстренного оповещения. Власти подчеркивают, что гражданам следует заранее подготовить "тревожные чемоданчики" и решить, будут ли они выезжать самостоятельно на личном транспорте или воспользуются эвакуационным транспортом, предоставленным муниципалитетом.
Тем, кто выберет общественный транспорт, необходимо будет добраться до специально определенных пунктов сбора. Обычно такие пункты располагаются на базе двух-трех учебных заведений в каждом районе Вильнюса.
Член городского совета Вильнюса и эксперт по обороне Ауримас Навис подчеркнул, что жителям следует заранее принять решение, как именно действовать в критической ситуации, чтобы избежать хаоса в момент эвакуации.
Он также предупредил: в случае массового выезда из города возможны масштабные пробки, поскольку фактически у Вильнюса есть только три выездных направления.
Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас сообщил, что в случае кризиса будут привлечены дополнительные силы полиции для регулирования транспортного потока.
Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас подверг план критике, назвав его "неразумным". По его словам, существующие дороги не рассчитаны на такие потоки, и в случае военной угрозы или ядерной катастрофы жители были бы вынуждены спасаться через поля.
Действующий мэр Валдас Бенкунскас отметил, что определены пять ключевых участков дорог, на которых необходимо провести модернизацию, чтобы уменьшить риск пробок. Однако он признал, что на полную реализацию этих улучшений уйдут годы, и при этом подверг критике центральное правительство за недостаточную поддержку.
По словам мэра, для полной эвакуации всех жителей Вильнюса потребовалось бы от двух до трех суток.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!