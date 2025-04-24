Директор школы уволена за подделку документов и мошенничество

Председатель думы Марис Зустс (Латвийская зеленая партия) сообщил, что 17 апреля муниципалитет получил решение Верховного суда, отказавшего в возбуждении кассационного производства по уголовному делу. Это означает, что в силу вступает приговор Курземского окружного суда от 16 декабря 2024 года, согласно которому Балоде была приговорена к штрафу в размере 11 минимальных месячных зарплат - то есть 7700 евро - а также лишена права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях на срок один год и шесть месяцев.

Агентство LETA уточнило в Верховном суде, что Балоде была признана виновной в подделке документов, их использовании в корыстных целях, а также в совершении мелкого мошенничества.

По имеющейся в распоряжении LETA информации, Балоде заправляла личный автомобиль за счет средств, выделенных муниципалитетом.

От должности она была отстранена уже 17 апреля, а начиная с сегодняшнего дня официально уволена с поста директора школы.

Марис Зустс также сообщил, что в ближайшее время муниципалитет объявит открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя школы.