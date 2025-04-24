В последних опросах лидирует партия "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, в Риге произошла утечка химических веществ, а в хоккейном ЧМ до 18 лет в США латвийская команда отпраздновала победу под рок-хит вместо гимна. Дональд Трамп объявил о возможной встрече с Путиным, в Израиле разгорается беспрецедентный политический скандал, а Россия вновь нанесла ночной удар по Киеву и Харькову. Главные новости - в ежедневной подборке RUS TVNET за четверг, 24 апреля.
Новости Латвии:
В рейтинге партий лидирует партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (LPV), обогнавшая Национальное объединение, свидетельствует опрос жителей, проведенный по заказу Латвийского телевидения (LTV) в конце марта и начале апреля компанией SKDS.
В среду, 23 апреля, на складе в рижском микрорайоне Шкиротава произошла утечка химического вещества, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательный службе (VUGD).
9 мая "кремлевский мясник" попытается устроить шоу, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") в интервью программе "900 секунд" на TV3.
Перевод пенсионного капитала со второго уровня на первый гарантирует его сохранность и возможность только увеличения, отметила старший эксперт департамента социального страхования Министерства благосостояния Байба Кукшинова.
В среду, 23 апреля, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в программе "Утренняя панорама" сообщил, что МВД разрабатывает новое правило, согласно которому граждане России и Беларуси, въезжающие в Латвию через другие страны Шенгена, должны будут заполнить специальное заявление о своем пребывании в стране, сообщает портал LSM+.
На чемпионате мира U-18 (до 18 лет) в США после победы латвийских хоккеистов в матче с Норвегией организаторы допустили ошибку: вместо национального гимна Латвии прозвучала легендарная песня Dzelzsgriezējs рок-группы Līvi.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп объявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в середине мая после визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В ночь на четверг, 24 апреля, российская армия нанесла удар дронами и баллистическими ракетами по Киеву и Харькову.
Мировой порядок под руководством США, каким мы его знали, исчез. Пока под нами движутся тектонические плиты геополитики, перед Европой стоит задача сохранить свои институты и не допустить возвращения мира в эпоху, когда прав сильный, на фоне концентрации власти авторитарными лидерами в Вашингтоне, Москве и Пекине.
В Израиле обострилось политическое противостояние, которое, независимо от результата, уже вошло в историю: глава Общей службы безопасности "Шин-бет" (ШАБАК) Ронен Бар дает в суде показания против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Впервые в истории Израиля спецслужбы выдвигают масштабные обвинения в адрес действующего главы государства.
В Нанте, на западе Франции, в четверг при нападении на школу погиб один ученик, а трое получили ранения, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Интересное чтиво:
Ушедший в мир иной папа Франциск добился того, что к Ватикану снова начали прислушиваться. Однако по одному вопросу его взгляды часто вызывали резкую критику - речь о полномасштабном вторжении России в Украину. Например, когда понтифик заявил, что Украине следует проявить "мужество поднять белый флаг" (то есть капитулировать). Вспомним неоднозначно оцениваемую часть наследия папы Франциска.
Черные. Так могильщики называют людей без родных. Каждый год на Яунциемском кладбище хоронят от 100 до 150 умерших, у которых нет родственников. За 50 лет так было похоронено около 8 тысяч человек. Самое печальное - все чаще происходят случаи, когда у умершего есть близкие, но они отказываются хоронить покойного, оставляя это на усмотрение самоуправления, говорит руководитель Управления рижских кладбищ Гинт Зела. Недалеко находятся захоронения детей-сирот - маленькие, скромные могилки, обозначенные лишь памятником с надписью "Маленьким ангелочкам".
Бокс на летних Олимпийских играх 2024 года был омрачен крупным скандалом. Спортсмены, эксперты и даже политики открыто ставили под сомнение пол алжирской боксерши Иман Хелиф. Путаница сохранялась еще долго после соревнований. TVNET+ побеседовал с ведущей латвийской боксершей Беатрис Розентале, которая дралась с Хелиф в 2022 году.
Решение о запрете на дистанционное обучение еще не принято окончательно, но его очертания стали более конкретными. Агита Зариня-Стуре, глава Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, разработавшей соответствующий законопроект, рассказала TVNET+ о выводах, которые были сделаны после получения общественных предложений относительно законопроекта.
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