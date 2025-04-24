Черные. Так могильщики называют людей без родных. Каждый год на Яунциемском кладбище хоронят от 100 до 150 умерших, у которых нет родственников. За 50 лет так было похоронено около 8 тысяч человек. Самое печальное - все чаще происходят случаи, когда у умершего есть близкие, но они отказываются хоронить покойного, оставляя это на усмотрение самоуправления, говорит руководитель Управления рижских кладбищ Гинт Зела. Недалеко находятся захоронения детей-сирот - маленькие, скромные могилки, обозначенные лишь памятником с надписью "Маленьким ангелочкам".