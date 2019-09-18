Пабрикс: Латвия, возможно, купит у Австрии дополнительные гаубицы

Латвия, возможно, купит у Австрии дополнительные гаубицы, заявил министр обороны Артис Пабрикс сегодня, 18 сентября, в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Говоря об ожидаемых закупках для латвийской армии, Пабрикс подтвердил, что Министерство обороны в настоящее время сотрудничает с Австрией и думает о том, чтобы приобрести дополнительные гаубицы.
Однако он не упомянул, о каком количестве гаубиц идет речь.
Министр также напомнил, что продолжается закупка вертолетов и броневиков. Также продолжается работа по перевооружению Земессардзе, чтобы обеспечить ее винтовками G36.
Как сообщалось ранее, осенью 2018 года Национальные вооруженные силы получили все 47 купленных у Австрии самоходных гаубиц. Первые системы самоходных гаубиц были получены 1 октября 2017 года.
Стоимость одной гаубицы в зависимости от модификации составляет от 60 000 до 140 000 евро.