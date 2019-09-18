Пабрикс: Латвия, возможно, купит у Австрии дополнительные гаубицы

Говоря об ожидаемых закупках для латвийской армии, Пабрикс подтвердил, что Министерство обороны в настоящее время сотрудничает с Австрией и думает о том, чтобы приобрести дополнительные гаубицы.

Однако он не упомянул, о каком количестве гаубиц идет речь.

Министр также напомнил, что продолжается закупка вертолетов и броневиков. Также продолжается работа по перевооружению Земессардзе, чтобы обеспечить ее винтовками G36.

Как сообщалось ранее, осенью 2018 года Национальные вооруженные силы получили все 47 купленных у Австрии самоходных гаубиц. Первые системы самоходных гаубиц были получены 1 октября 2017 года.