Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Пабрикс: Латвия, возможно, купит у Австрии дополнительные гаубицы

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Иллюстративное фото.

ФОТО: flickr.com/latvijasarmija

Латвия, возможно, купит у Австрии дополнительные гаубицы, заявил министр обороны Артис Пабрикс сегодня, 18 сентября, в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Говоря об ожидаемых закупках для латвийской армии, Пабрикс подтвердил, что Министерство обороны в настоящее время сотрудничает с Австрией и думает о том, чтобы приобрести дополнительные гаубицы.

Однако он не упомянул, о каком количестве гаубиц идет речь.

Министр также напомнил, что продолжается закупка вертолетов и броневиков. Также продолжается работа по перевооружению Земессардзе, чтобы обеспечить ее винтовками G36.

Как сообщалось ранее, осенью 2018 года Национальные вооруженные силы получили все 47 купленных у Австрии самоходных гаубиц. Первые системы самоходных гаубиц были получены 1 октября 2017 года.

Стоимость одной гаубицы в зависимости от модификации составляет от 60 000 до 140 000 евро.

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