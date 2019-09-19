Первое дело о работорговле в Латвии: что стало известно из зала суда?

Хозяин фермы Mežmaļi, расположенной в Цесисском крае, обвиняется в том, что держал в служении два человека. На слушании ему была предоставлена последняя возможность высказаться. Своей вины он не признает.

Прокурор уже ранее решила требовать для него 2,5 года тюрьмы, но представитель пострадавшей считает, что наказание должно быть более строгим - четыре года в тюрьме. Такие подробности прямо из зала суда сообщило Vidzemes TV.

Двое пострадавших, Агрита и Гунар, каждый в свой отрезок времени с 2016 по 2017 год, работали в хозяйстве Mežmaļi, получая лишь часть обещанной зарплаты. Так как у Агриты не было, где жить, ее разместили в хозяйстве.

Из-за невыплаченной зарплаты Агрита написала заявление в Государственную трудовую инспекцию; в Mežmaļi прибыла полиция, которая ослабшую и незаконно трудоустроенную женщину отвезла в убежище Drošā māja.

В суде Агриту защищает юрист Гита Мирушкина. Как рассказала юрист, с пострадавшей работали как психологи, так и медики.

Агрите потребовалась операция на руки, так как из-за холода ее пальцы были настолько стянуты, что их было невозможно разогнуть.

Мирушкина рассказала, что оба пострадавших - душевнобольные, а также добавила, что Агрита была вынуждена жить в неотапливаемом помещении, построенном рядом с хлевом. В помещении стояла вонь и был беспорядок.

Хозяин Mežmaļi Дайнис Гиптерс отрицает обвинения, отмечая, что у сотрудников была возможность покинуть хозяйство в любое время и за проделанную работу он с обоими рассчитался.

Гиптерс утверждает, что оба сотрудника не хотели заключать рабочие договора.

Как рассказала прокурор Дайга Гавариня, в деле достаточно много доказательств, чтобы доказать, что подсудимый злономеренно использовал оба лица в тяжелой работе продолжительный период времени, не платя за сделанное, но получая личное материальное благо.