Пт, 20.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Проверят поставщиков услуг питания в детских садах по всей Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Министерство земледелия планирует провести проверки поставщиков услуг общественного питания во всех дошкольных образовательных учреждениях Латвии, сообщили агентству LETA в министерстве.

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства земледелия Дагния Муцениеце сообщила агентству LETA, что в соответствии с резолюцией премьер-министра Министерство земледелия подготовило и подало правительству информационное сообщение о запланированных и внеочередных инспекциях дошкольных образовательных учреждений.

В сообщении также содержится информация о необходимом для проведения проверок финансировании в размере 51 989 евро.

Министерство земледелия сообщит правительству о результатах проверки до 20 ноября.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце и министру земледелия Каспарсу Герхардсу провести проверки с целью выявления возможных нарушений оборота продуктов питания в детских садах Латвии.

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