Проверят поставщиков услуг питания в детских садах по всей Латвии

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства земледелия Дагния Муцениеце сообщила агентству LETA, что в соответствии с резолюцией премьер-министра Министерство земледелия подготовило и подало правительству информационное сообщение о запланированных и внеочередных инспекциях дошкольных образовательных учреждений.

В сообщении также содержится информация о необходимом для проведения проверок финансировании в размере 51 989 евро.

Министерство земледелия сообщит правительству о результатах проверки до 20 ноября.