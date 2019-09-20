Проверят поставщиков услуг питания в детских садах по всей Латвии

Министерство земледелия планирует провести проверки поставщиков услуг общественного питания во всех дошкольных образовательных учреждениях Латвии, сообщили агентству LETA в министерстве.
Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства земледелия Дагния Муцениеце сообщила агентству LETA, что в соответствии с резолюцией премьер-министра Министерство земледелия подготовило и подало правительству информационное сообщение о запланированных и внеочередных инспекциях дошкольных образовательных учреждений.
В сообщении также содержится информация о необходимом для проведения проверок финансировании в размере 51 989 евро.
Министерство земледелия сообщит правительству о результатах проверки до 20 ноября.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце и министру земледелия Каспарсу Герхардсу провести проверки с целью выявления возможных нарушений оборота продуктов питания в детских садах Латвии.