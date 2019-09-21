Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ждет удача в 2020 году
Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, для представителей каких знаков Зодиака грядущий 2020 год будет наиболее удачным.
Телец
По словам астролога, Тельцов ждет важный и интересный период.
Представители этого знака Зодиака привыкли все планировать, но в следующем году их ждет выход за очерченные рамки и как результат - невероятная свобода.
Подавленное настроение сменится приливом творчества. Год будет насыщен обучением и получением новых знаний, путешествиями, знакомствами и впечатлениями.
Лев
Львам следующий год принесет успех в любви и работе. Однако следует уделить больше внимания общению с коллегами, так как ваше везение может стать поводом для зависти. Делитесь с окружающими плодами своего труда и храните верность в семье, и тогда год будет наполнен гармонией и поступательным ростом, уверяет Тамара Глоба.
Дева
Девы получат в 2020 году помощь от окружающих, прибыль и долгожданное признание.
Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака не зацикливаться на мелочах и перестать жаловаться на жизнь всем подряд.
Период подходит для самореализации, рождения детей. Перед вами откроются заманчивые перспективы, а новые друзья помогут в реализации задуманного.
Скорпион
Скорпионов в следующем году ждет успех вдали от дома. Поездки принесут вам новых надежных друзей и покровительство высокопоставленных персон. Тамара Глоба рекомендует прислушиваться к их советам, ведь они будут искренне настроены по отношению к вам и помогут во многих ситуациях. Кроме того, следите за своей речью, будьте почтительны и вежливы в любых ситуациях.