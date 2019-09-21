Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ждет удача в 2020 году

Телец

По словам астролога, Тельцов ждет важный и интересный период.

Представители этого знака Зодиака привыкли все планировать, но в следующем году их ждет выход за очерченные рамки и как результат - невероятная свобода.

Подавленное настроение сменится приливом творчества. Год будет насыщен обучением и получением новых знаний, путешествиями, знакомствами и впечатлениями.

Лев

Львам следующий год принесет успех в любви и работе. Однако следует уделить больше внимания общению с коллегами, так как ваше везение может стать поводом для зависти. Делитесь с окружающими плодами своего труда и храните верность в семье, и тогда год будет наполнен гармонией и поступательным ростом, уверяет Тамара Глоба.

Дева

Девы получат в 2020 году помощь от окружающих, прибыль и долгожданное признание.

Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака не зацикливаться на мелочах и перестать жаловаться на жизнь всем подряд.

Период подходит для самореализации, рождения детей. Перед вами откроются заманчивые перспективы, а новые друзья помогут в реализации задуманного.

Скорпион