У природы нет плохой погоды? Сугробы весной и -43 градуса в феврале

Наступила осень, и все те, кто жаловались на летний зной, жару и раскаленный город, традиционно начали сетовать на непогоду, дождь и порывистый ветер. Мы же убеждены, что все временя года прекрасны по-своему. Предлагаем насладиться воскресной фотоподборкой Русского TVNET о разнообразных погодных условиях, которыми не обделены жители наших широт, и заодно узнать о температурных рекордах на территории нашей страны.

Осень

Осень - это не только желтые листья под ногами, но и дождь, и ветер. Самым ветреным днем в истории Латвии стало 18 октября 1967 года.

В тот день в Лиепае были зафиксированы порывы ветра до 48 метров в секунду.

Если история вас заботит меньше, чем погода на ближайшее время, то советуем вам всегда носить с собой зонт - синоптики обещают, что весь сентябрь этого года будет богатым на осадки.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Осеннее утро в Риге

Зима

Вы знали, что самым холодным днем в истории Латвии было 8 февраля 1956 года?

Именно в этот день в Даугавпилсе столбик термометра опустился до отметки в -43,2 градусов.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Сигулде также подходит зима

Весна

Любой наш соотечественник знает, что наступление весны - совсем не повод снимать шубу и отказываться от теплого головного убора. Так, например, самые глубокие сугробы до 130 см в Латвии были зарегистрированы 16 марта 1931 года в Гайзинькалнсе. Снегом в мае тоже, кажется, жителей Латвии удивить достаточно сложно.

Так 29 мая 1953 года в Казданге шел снег.

Но бывает и иначе. Например, 20 мая этого года в Латвии были побиты рекорды тепла сразу на пяти станциях метеонаблюдений. В Павилосте и Вентспилсе было +28,4 градуса, а почти по всей Латвии было теплее +26 градусов.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Холодный весенний день

Лето

Самым знойным днем в истории Латвии считается 4 августа 2014 года.

Тогда в Вентспилсе воздух раскалился до +37,8 градусов.

А самым засушливым в истории метеонаблюдений Латвии стал прошлый год. В середине июля 2018 года установилась жара до +32 градусов, в конце месяца - до +34 градусов.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET