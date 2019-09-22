Фото: Как прошел штурм зоны 51, якобы скрывающей инопланетян
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В начале июля более миллиона человек подписались на созданное в Facebook мероприятие, чтобы штурмовать секретную военную зону 51 в США и выяснить, есть ли в ней доказательства существования инопланетян. В пятницу, 20 сентября, этот день пришел, и на территории военной базы США собрались любители музыки, так как там состоялся музыкальный фестиваль "Alienstock". Однако часть приехавших все-таки отправилась бороться и за "права инопланетян".
Территория площадью в 10 тысяч квадратных километров в пустыне Невада уже давно связанно с теориями заговора НЛО. Американцы считают, что это место, где правительство США прячет доказательства существования инопланетян. Впрочем, правительство всегда такие речи отрицало.
Мероприятие в Facebook создал 20-летний студент из Калифорнии. Он думал всего лишь пошутить, однако кампания быстро привлекла внимание всего интернета, в результате чего активисты создали детальный план, как захватить зону 51.
План штурма военной базы провалился тогда, когда правительство США пригрозило штрафовать каждого, кто попробует это сделать.
Согласно доступной информации, в пятницу, 20 сентября, на военной базе в пустыне Невада собрались несколько репортеров и множество любителей музыки, так как недалеко от базы прошел фестиваль "Alienstock".
Если проверить ссылку, которая вела на мероприятие по штурму, то теперь она ведет именно на этот фестиваль.
Один из репортеров рассказал, что на территорию уже прибыли люди с кемперами и палатками, так как в этой зоне нет ни гостиниц, ни мотелей.
Галерея: Фестиваль "Alienstock" у зоны 51
Пока одни отдыхали и развлекались, другие энтузиасты инопланетян собрались у особо охраняемого входа в зону 51. База овеяна слухами о сокрытии секретной информации, связанной с НЛО и инопланетянами. Поэтому люди хотели увидеть пришельцев, которых скрывают военные.
Hundreds show up at #Area51 gate around 3am. One woman in her 20s tried to cross, but was detained. @News3LV #StormArea51 pic.twitter.com/RSCsESeKz6— Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) September 20, 2019
#AREA51 at least 1 person tried to storm, didn’t make it very far (barely a step) and got a firm talking to by police. No arrests or fines that we’re aware at this point ...@News3LV pic.twitter.com/xRJtm3x3fz— Maria Thompson (@MariaKThompson) September 20, 2019
A group of people and law enforcement at the back gate of Area 51 near 3 am. #area51 #StormArea51 pic.twitter.com/pMz90zRtyJ— Mick Akers (@mickakers) September 20, 2019
#Area51 #StormArea51 #clapthemcheeks pic.twitter.com/PSb8M6kkEj— Mick Akers (@mickakers) September 20, 2019
September 20, 2019