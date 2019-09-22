В начале июля более миллиона человек подписались на созданное в Facebook мероприятие, чтобы штурмовать секретную военную зону 51 в США и выяснить, есть ли в ней доказательства существования инопланетян. В пятницу, 20 сентября, этот день пришел, и на территории военной базы США собрались любители музыки, так как там состоялся музыкальный фестиваль "Alienstock". Однако часть приехавших все-таки отправилась бороться и за "права инопланетян".

Территория площадью в 10 тысяч квадратных километров в пустыне Невада уже давно связанно с теориями заговора НЛО. Американцы считают, что это место, где правительство США прячет доказательства существования инопланетян. Впрочем, правительство всегда такие речи отрицало.

ФОТО: ETIENNE LAURENT / EPA

Мероприятие в Facebook создал 20-летний студент из Калифорнии. Он думал всего лишь пошутить, однако кампания быстро привлекла внимание всего интернета, в результате чего активисты создали детальный план, как захватить зону 51.

План штурма военной базы провалился тогда, когда правительство США пригрозило штрафовать каждого, кто попробует это сделать.

ФОТО: JIM URQUHART / REUTERS

Согласно доступной информации, в пятницу, 20 сентября, на военной базе в пустыне Невада собрались несколько репортеров и множество любителей музыки, так как недалеко от базы прошел фестиваль "Alienstock".

Если проверить ссылку, которая вела на мероприятие по штурму, то теперь она ведет именно на этот фестиваль.

ФОТО: MARIO TAMA / AFP

Один из репортеров рассказал, что на территорию уже прибыли люди с кемперами и палатками, так как в этой зоне нет ни гостиниц, ни мотелей.

Галерея: Фестиваль "Alienstock" у зоны 51

Пока одни отдыхали и развлекались, другие энтузиасты инопланетян собрались у особо охраняемого входа в зону 51. База овеяна слухами о сокрытии секретной информации, связанной с НЛО и инопланетянами. Поэтому люди хотели увидеть пришельцев, которых скрывают военные.

Hundreds show up at #Area51 gate around 3am. One woman in her 20s tried to cross, but was detained. @News3LV #StormArea51 pic.twitter.com/RSCsESeKz6 — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) September 20, 2019

#AREA51 at least 1 person tried to storm, didn’t make it very far (barely a step) and got a firm talking to by police. No arrests or fines that we’re aware at this point ...@News3LV pic.twitter.com/xRJtm3x3fz — Maria Thompson (@MariaKThompson) September 20, 2019