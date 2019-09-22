В Дрейлини вернулся поджигатель, которого год назад полиция упекла в психбольницу

В последние годы в этом районе подобные пожары происходят несколько раз в месяц. Как говорят пожарные - чаще, чем в других местах Риги. Год назад полиции удалось вычислить поджигателя, которого приговорили к прохождению курса лечения в психиатрической больнице. Тогда случаи пожаров прекратились. Сейчас поджигатель вернулся, и до сентября огонь в Дрейлини бушевал уже десять раз.

В начале 2000-х годов столичное предприятие Rīgas pilsētbūvnieks построило в некоторых микрорайонах дома для малообеспеченных. В Дрейлини тоже. Здесь появился детский сад и несколько девятиэтажек. Руководство города обещало безопасную и приведенную в порядок среду. Однако уже несколько лет в Дрейлини ни спокойно, ни безопасно.

С удивительной регулярностью в домах происходят пожары. Преимущественно горят мусорные контейнеры и перекрытия между ними. Один из опаснейших пожаров произошел в конце прошлой недели.

Спасатели прибыли в дом по адресу Э.Валтера 7 в 4:12 утра. Многие из жильцов дома из-за сильной жары не могли даже открыть входные двери. Пожарные во всем подъезде выбили окна и открыли чердак, чтобы убрать задымление, которое уже начало проникать и в квартиры.

С помощью спасательных масок были спасены семь человек. По раздвижной лестнице спасли троих, а с помощью автоподъемника - еще семерых. Пожарные боролись с огнем и дымом три часа.

Информация Nekā Personīga свидетельствует, что произошедший на прошлой неделе пожар - лишь один из многих, произошедших в этом микрорайоне. В некоторых домах на улицах Валтера и Дзилнас пожары происходили даже несколько раз в месяц. В прошлом году зафиксировано 16 случаев. В этом году до сентября уже десять. Если обозначить места пожаров на карте, можно увидеть, что они происходят в одном месте.

Местные жители рассказывают, что ходят слухи о неком поджигателе, который по ночам намеренно поджигает мусорники. Один раз горела и машина. Полиция ничего сделать не может.

Начальник участка Тейка рассказал, что год назад полиции все-таки удалось вычислить и задержать лицо, которое может быть виновным в пожарах. Однако мужчина сейчас снова на свободе. И скорее всего, поджигатель вернулся в Дрейлини. Два года назад были подозрения о еще одном поджигателе, но найти его так и не удалось.

В Рижской думе о пожарах в Дрейлини ничего не слышали. Такая информация не попадала ни в жилищный департамент, ни в ответственный комитет думы, ни к мэру.

Местные рассказывают, что несколько лет назад в Дрейлини дежурил муниципальный полицейский. Тогда было относительно спокойно. Сейчас же лишь изредка заезжает патруль. В темное время суток выходить на улицу страшно, так как в ближайшей округе часто происходят ограбления, драки и пьянки. Камеры видеонаблюдения там как бы есть, но установлены они были более десяти лет назад и технически устарели. Как подтверждает Госполиция - ни в одном случае поджога видеоматериалы получить не удалось, так как камеры эти места не видели.

В базе данных Бюро по надзору за закупками видно, что Rīgas pilsētbūvnieks покупает содержание систем видеонаблюдения у фирмы Baltic Builder Group. В течение последних трех лет произошли три закупки на общую сумму 118 411 евро. Последний договор был заключен в марте этого года. Та же самая фирма год назад получила договор на 350 тысяч евро об обслуживании системы центра видеонаблюдения информационных технологий Рижской думы. Всего структуры Рижской думы за последние годы за содержание систем видеонаблюдения заплатили более полумиллиона евро (632 000 евро).