Итальянец во время охоты на кабана убил своего отца

Полиция Италии обвинила в убийстве мужчину, который застрелил своего отца во время охоты на кабана, сообщает BBC.
По данным местных СМИ, мужчины через густые кусты на территории провинции Салерно, недалеко от Неаполя. Когда 34-летний сын увидел тень, движущуюся в зарослях, он открыл огонь.
Вскоре он увидел, что застрелил своего отца и немедленно сообщил об этом медикам и полиции. Врачи, прибыв на место происшествия, констатировали, что жизнь 55-летнего мужчины уже невозможно спасти.
Мужчины находились на територии национального парка, где охота запрещена. Кроме того в октябре прошлого года министр охраны среды Италии объявил государственный запрет на охоту в воскресенье, поскольку это не первый случай, когда во время охоты убивают человека.