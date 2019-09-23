Итальянец во время охоты на кабана убил своего отца

По данным местных СМИ, мужчины через густые кусты на территории провинции Салерно, недалеко от Неаполя. Когда 34-летний сын увидел тень, движущуюся в зарослях, он открыл огонь.

Вскоре он увидел, что застрелил своего отца и немедленно сообщил об этом медикам и полиции. Врачи, прибыв на место происшествия, констатировали, что жизнь 55-летнего мужчины уже невозможно спасти.