Пн, 23.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Итальянец во время охоты на кабана убил своего отца

ФОТО: Lita Krone/LETA

Полиция Италии обвинила в убийстве мужчину, который застрелил своего отца во время охоты на кабана, сообщает BBC. 

По данным местных СМИ, мужчины через густые кусты на территории провинции Салерно, недалеко от Неаполя. Когда 34-летний сын увидел тень, движущуюся в зарослях, он открыл огонь. 

Вскоре он увидел, что застрелил своего отца и немедленно сообщил об этом медикам и полиции. Врачи, прибыв на место происшествия, констатировали, что жизнь 55-летнего мужчины уже невозможно спасти. 

Мужчины находились на територии национального парка, где охота запрещена. Кроме того в октябре прошлого года министр охраны среды Италии объявил государственный запрет на охоту в воскресенье, поскольку это не первый случай, когда во время охоты убивают человека. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ