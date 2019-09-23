PVD констатировала нарушения в Екабпилсском приюте для животных

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) провела плановую проверку в Екабпилсском приюте для животных, где она констатировала несколько нарушений. В связи с этим возбуждено делопроизводство об административном нарушении, сообщили в службе.
Руководитель отдела общественных отношение PVD Илзе Мейстере заявила, что проверка проводилась с целью удостовериться, что в приюте обеспечивается благополучие животных, а также соблюдаются другие нормативные акты, связанные с приемом животных, их отчуждением и обеспечением ветеринарной медицинской помощи.
Она также сообщила, что в ходе проверке в Екабпилсском приюте было констатировано несколько нарушений. Например, в приюте не обеспечена соответствующая площадь для содержания животных, констатированы нарушения, связанные с вакцинацией, отчуждением и мероприятиями, проведенными перед отчуждением.
Самый поздний срок для устранения нарушений - 1 ноября. После этого PVD планирует повторно провести проверку.
В службе также пояснили, что ответственность за устранение проблем лежит на том, кто поддерживает деятельность приюта.
Согласно плану проверок, PVD приезжает в приюты для животных раз в год, но если поступают жалобы, проверки проводятся чаще.