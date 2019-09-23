Пн, 23.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

PVD констатировала нарушения в Екабпилсском приюте для животных

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) провела плановую проверку в Екабпилсском приюте для животных, где она констатировала несколько нарушений. В связи с этим возбуждено делопроизводство об административном нарушении, сообщили в службе. 

Руководитель отдела общественных отношение PVD Илзе Мейстере заявила, что проверка проводилась с целью удостовериться, что в приюте обеспечивается благополучие животных, а также соблюдаются другие нормативные акты, связанные с приемом животных, их отчуждением и обеспечением ветеринарной медицинской помощи. 

Она также сообщила, что в ходе проверке в Екабпилсском приюте было констатировано несколько нарушений. Например, в приюте не обеспечена соответствующая площадь для содержания животных, констатированы нарушения, связанные с вакцинацией, отчуждением и мероприятиями, проведенными перед отчуждением. 

Самый поздний срок для устранения нарушений - 1 ноября. После этого PVD планирует повторно провести проверку.

В службе также пояснили, что ответственность за устранение проблем лежит на том, кто поддерживает деятельность приюта. 

Согласно плану проверок, PVD приезжает в приюты для животных раз в год, но если поступают жалобы, проверки проводятся чаще. 

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