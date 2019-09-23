ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения  премии "Эмми". Появившаяся на красной дорожке звезда культового сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сразила всех глубиной декольте - однозначно, равных ей по откровенности в этот вечер не было. Позаботился об этой красоте дом моды Valentino Haute Couture. 

ФОТО: ETIENNE LAURENT / EPA

ФОТО: ETIENNE LAURENT / EPA

Галерея: Эмилия Кларк на красной дорожке премии "Эмми"  

Галерея: Другие декольте на красной дорожке премии "Эмми"   