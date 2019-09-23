"Чернобыль" и "Игра престолов" получили премию "Эмми": Полный список победителей

Лучшим драматическим сериалом года стал финальный сезон сериала "Игра престолов". Киносага телеканала HBO смогла обойти в этой номинации сериалы "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Телохранитель", "Поза" и "Наследники". Хотя именно по поводу финального сезона шли жаркие споры, а фанаты сериала и вовсе подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон.

Лучшим мини-сериалом стал "Чернобыль". Это опять триумф от телеканала HBO.

Лучшим комедийным сериалом был назван проект Amazon "Дрянь".

Стриминговый сервис Netflix получил награду в номинации лучший телефильм за картину "Черное зеркало: Брандашмыг". Примечательно, что это уникальный интерактивный фильм.

Лучшее разговорное варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)

Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live (NBC)

Лучшая конкурсная реалити-программа - "Королевские гонки Ру Пола" (VH1)

Награды за актерские роли:

Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер в роли Барри Беркмана, сериал "Барри" (HBO)

Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж в роли Дряни, сериал "Дрянь" (Amazon)

Лучший актер в драматическом сериале - Билли Портер в роли Прея Телла, сериал "Поза" (FX)

Лучшая актриса в драматическом сериале - Джоди Комер в роли Оксаны Астанковой, сериал "Убивая Еву" (BBC America).

Лучший актер в мини-сериале или фильме - Джаррел Джером в роли Кори Уайза, сериал "Когда они нас увидят" (Netflix)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Мишель Уильямс в роли Гвен Вердон, "Фосси/Вердон" (FX)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Тони Шалуб в роли Эйба Вайсмана, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн в роли Сюзи Майерсон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера, "Игра престолов" (HBO)

Кадр из сериала "Игры престолов" ФОТО: Raitis Plauks / F64

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джулия Гарнер в роли Рут Лэнгмор, "Озарк" (Netflix)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Бен Уишоу в роли Нормана Джоссифа / Нормана Скотта, "Чрезвычайно английский скандал" (Amazon)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Патрисия Аркетт в роли Ди Ди Бланчард, "Притворство" (Hulu)

Гостевые категории:

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале - Люк Керби в роли Ленни Брюса, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале - Джейн Линч в роли Софи Леннон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале - Брэдли Уитфорд в роли коммандера Джозефа Лоуренса, "Рассказ служанки" (Hulu)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале - Черри Джонс в роли Холли, "Рассказ служанки" (Hulu)

Режиссура

Режиссура комедийного сериала - "Дрянь", Гарри Брэдбир (Amazon)

Режиссура драматического сериала - "Озарк", Джейсон Бейтман (Netflix)

Режиссура варьете - Saturday Night Live, Дон Рой Кинг (NBC)

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Йохан Ренк (HBO)

Сценарии

Сценарий комедийного сериала - "Дрянь", Фиби Уоллер-Бридж (Amazon)

Сценарий драматического сериал - "Наследники", Джесси Армстронг (HBO)

Сценарий варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Крэйг Мэйзин (HBO)