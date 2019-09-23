"Чернобыль" и "Игра престолов" получили премию "Эмми": Полный список победителей

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии "Эмми". Ежегодно награда вручается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм. Оценивались телевизионные проекты, которые транслировали в период с 31 июня 2018 года по 31 мая 2019-го. Русский TVNET представляет полный список победителей.
Лучшим драматическим сериалом года стал финальный сезон сериала "Игра престолов". Киносага телеканала HBO смогла обойти в этой номинации сериалы "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Телохранитель", "Поза" и "Наследники". Хотя именно по поводу финального сезона шли жаркие споры, а фанаты сериала и вовсе подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон.
Лучшим мини-сериалом стал "Чернобыль". Это опять триумф от телеканала HBO.
Лучшим комедийным сериалом был назван проект Amazon "Дрянь".
Стриминговый сервис Netflix получил награду в номинации лучший телефильм за картину "Черное зеркало: Брандашмыг". Примечательно, что это уникальный интерактивный фильм.
Лучшее разговорное варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)
Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live (NBC)
Лучшая конкурсная реалити-программа - "Королевские гонки Ру Пола" (VH1)
- Награды за актерские роли:
Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер в роли Барри Беркмана, сериал "Барри" (HBO)
Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж в роли Дряни, сериал "Дрянь" (Amazon)
Лучший актер в драматическом сериале - Билли Портер в роли Прея Телла, сериал "Поза" (FX)
Лучшая актриса в драматическом сериале - Джоди Комер в роли Оксаны Астанковой, сериал "Убивая Еву" (BBC America).
Лучший актер в мини-сериале или фильме - Джаррел Джером в роли Кори Уайза, сериал "Когда они нас увидят" (Netflix)
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Мишель Уильямс в роли Гвен Вердон, "Фосси/Вердон" (FX)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Тони Шалуб в роли Эйба Вайсмана, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн в роли Сюзи Майерсон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера, "Игра престолов" (HBO)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джулия Гарнер в роли Рут Лэнгмор, "Озарк" (Netflix)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Бен Уишоу в роли Нормана Джоссифа / Нормана Скотта, "Чрезвычайно английский скандал" (Amazon)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Патрисия Аркетт в роли Ди Ди Бланчард, "Притворство" (Hulu)
- Гостевые категории:
Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале - Люк Керби в роли Ленни Брюса, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале - Джейн Линч в роли Софи Леннон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале - Брэдли Уитфорд в роли коммандера Джозефа Лоуренса, "Рассказ служанки" (Hulu)
Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале - Черри Джонс в роли Холли, "Рассказ служанки" (Hulu)
- Режиссура
Режиссура комедийного сериала - "Дрянь", Гарри Брэдбир (Amazon)
Режиссура драматического сериала - "Озарк", Джейсон Бейтман (Netflix)
Режиссура варьете - Saturday Night Live, Дон Рой Кинг (NBC)
Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Йохан Ренк (HBO)
- Сценарии
Сценарий комедийного сериала - "Дрянь", Фиби Уоллер-Бридж (Amazon)
Сценарий драматического сериал - "Наследники", Джесси Армстронг (HBO)
Сценарий варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)
Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Крэйг Мэйзин (HBO)
Галерея: Вручение премии "Эмми" (2019)