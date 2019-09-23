Проституцию в Латвии могут запретить полностью?

Министр иностранных дел Сандис Гиргенс призывает рассмотреть решения по ограничению проституции вплоть до полного ее запрета.
Начиная свое выступление на конференции "На пути к созданию национального плана по борьбе с торговлей людьми", министр заявил, что странно говорить о торговле людьми в демократическом государстве в начале 21-го века.
По его словам, торговля людьми проявляется в основном в вербовке для сексуальных услуг и в нелегальной занятости. Торговля людьми идет рука об руку с экономическими преступлениями, и организованная преступность не существует, если на нее нет спроса.
Гиргенс предложил вообще запретить проституцию, а также наказывать тех, кто покупает сексуальные услуги, и заставлять их проходить программу реабилитации. Реабилитация нужна и тем, кто сексуальные услуги оказывает, и им нужно помогать в поиске работы, сказал министр.
Государство должно наконец определить, как оно хочет решать проблему проституции, разработать соответствующую политику наказаний и нормативные акты, подчеркнул глава МВД.