Вт, 24.09.2019
Два открытия этой поездки - хоба (иначе "пенка", иначе "поджопник"), по сути это "пенка" на резинке, на которой можно сидеть где угодно. Второе открытие - гамаши. Это такие чехлы на ноги (щиколотки), которые защищают от лавовой пыли, да и вообще они точно не помешают в походах. Алина о путешествии на Камчатку

Видео: Экс-солистки Serebro зажгли в одном из московских гей-клубов

Ольга Серябкина и Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/missshamina/

Бывшие участница группы Serebro Екатерина Кищук и Ольга Серябкина практически исполнили мечту поклонников и спели вместе на сцене. Шоу получилось невероятно зажигательным. Об этом пишет издание Super.

Сначала на сцене московского гей-клуба появилась Серябкина и начала исполнять песню "Набери мой номер". Следом с ней присоединилась Кищук. Девушки показали настоящее шоу, устроив откровенные танцы. 

Внезапно 34-летняя Ольга и 25-летняя Катя поползли поползли друг другу навстречу на четвереньках. Восторженная толпа из бурно приветствовала.  

За кулисами артистки и сделали несколько совместных фото с участниками травести-шоу. Издание пишет, что девушки даже пошутили о том, чтобы сделать новое Serebro в таком составе.

Ранее Ольга Серябкина рассказала об отношениях с Фадеевым и дружбе в шоу-бизнесе.

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