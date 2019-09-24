Видео: Экс-солистки Serebro зажгли в одном из московских гей-клубов

Бывшие участница группы Serebro Екатерина Кищук и Ольга Серябкина практически исполнили мечту поклонников и спели вместе на сцене. Шоу получилось невероятно зажигательным. Об этом пишет издание Super.
Сначала на сцене московского гей-клуба появилась Серябкина и начала исполнять песню "Набери мой номер". Следом с ней присоединилась Кищук. Девушки показали настоящее шоу, устроив откровенные танцы.
Внезапно 34-летняя Ольга и 25-летняя Катя поползли поползли друг другу навстречу на четвереньках. Восторженная толпа из бурно приветствовала.
За кулисами артистки и сделали несколько совместных фото с участниками травести-шоу. Издание пишет, что девушки даже пошутили о том, чтобы сделать новое Serebro в таком составе.