Ольга Серябкина рассказала об отношениях с Фадеевым и дружбе в шоу-бизнесе
19 сентября на YouTube-канале "Ходят слухи" исполнительница Ольга Серябкина (Molly) рассказала модели Рамине Эсхакзай о дружбе между звездами шоу-бизнеса. Кроме того, она открыла нюансы сотрудничества с продюсером лейбла MALFA Максом Фадеевым.
Певица рассказала, что на данный момент она тесно дружит с Кети Топурия и Ольгой Орловой. Ольга искренне не понимает, почему человек, с которым были хорошие отношения, потом меняет свое мнение и начинает "лить грязь". Она также указала, что все зависит от людей.
"Бывают ситуации, когда люди сильно разочарованы и тогда они так считают... Если взять ситуацию с Максом... Я глубоко разочарована в тех, кто о нем плохо говорит", - сказала она.
Серябкина подчеркнула, что она так считает не из-за того, что работает с Максом Фадеевым, а потому что хорошо знает продюсера.
Примечательно, что между Ольгой и продюсером Максмом Фадеевым нет контракта. Об этом сказала сама певица.
"У нас есть договоренность насчет бизнеса... Просто когда ты договариваешься с человеком, и ты не нарушаешь договоренностей, то у вас нет проблем", - пояснила она.
Серябкина объяснила, что она никогда не просила от продюсера каких-то конкретных сумм или гонораров.
"Вопрос денег я с Максом никогда не обсуждала и не говорила сколько я хочу заработать... Никогда в своей жизни я не обсуждала с Максом деньги... Мне так платили, что у меня не возникали эти вопросы", призналась она.
Напомним, ранее в интервью журналистке Ирине Шихман исполнительница Наргиз Закирова заявила, что на лейбле Макса Фадеева всем управляет Ольга Серябкина. Кроме того, бывшая солистка группы Serebro Лена Темникова намекнула, что между продюсером и Ольгой есть романтические отношения.