Вс, 22.09.2019
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  • Ольга Серябкина рассказала об отношениях с Фадеевым и дружбе в шоу-бизнесе

Ольга Серябкина рассказала об отношениях с Фадеевым и дружбе в шоу-бизнесе
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Ольга Серябкина

ФОТО: скриншот видео

19 сентября на YouTube-канале "Ходят слухи" исполнительница Ольга Серябкина (Molly) рассказала модели Рамине Эсхакзай о дружбе между звездами шоу-бизнеса. Кроме того, она открыла нюансы сотрудничества с продюсером лейбла MALFA Максом Фадеевым.

Певица рассказала, что на данный момент она тесно дружит с Кети Топурия и Ольгой Орловой. Ольга искренне не понимает, почему человек, с которым были хорошие отношения, потом меняет свое мнение и начинает "лить грязь". Она также указала, что все зависит от людей. 

"Бывают ситуации, когда люди сильно разочарованы и тогда они так считают... Если взять ситуацию с Максом... Я глубоко разочарована в тех, кто о нем плохо говорит", - сказала она. 

Серябкина подчеркнула, что она так считает не из-за того, что работает с Максом Фадеевым, а потому что хорошо знает продюсера. 

Примечательно, что между Ольгой и продюсером Максмом Фадеевым нет контракта. Об этом сказала сама певица. 

"У нас есть договоренность насчет бизнеса... Просто когда ты договариваешься с человеком, и ты не нарушаешь договоренностей, то у вас нет проблем", - пояснила она. 

Серябкина объяснила, что она никогда не просила от продюсера каких-то конкретных сумм или гонораров. 

"Вопрос денег я с Максом никогда не обсуждала и не говорила сколько я хочу заработать... Никогда в своей жизни я не обсуждала с Максом деньги... Мне так платили, что у меня не возникали эти вопросы", призналась она. 

Напомним, ранее в интервью журналистке Ирине Шихман исполнительница Наргиз Закирова заявила, что на лейбле Макса Фадеева всем управляет Ольга Серябкина. Кроме того, бывшая солистка группы Serebro Лена Темникова намекнула, что между продюсером и Ольгой есть романтические отношения

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