Макрон посоветовал активистам окружающей среды ехать протестовать в Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил Варшаву, призвав французских активистов окружающей среды ехать протестовать в Польшу.
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в понедельник указал, что Польша очень старается эмиссию углекислого газа. Он добавил, что надеялся, что Макрон воздержится от чтения подобных лекций.
По дороге в Нью-Йорк Макрон в воскресенье заявил, что Польша заблокировала его попытки добиться, чтобы Евросоюз обязался достичь нейтралитета в сфере эмиссии углекислого газа до 2050 года.
Около 60 мировых лидеров собрались в Нью-Йорке, чтобы принять участие в организованном ООН саммите по вопросам климата.
"Отправляться в шествие каждую пятницу, чтобы сказать, что планета сгорает, - это мило, но не в этом проблема", - сказал Макрон, добавив, что людям стоило бы ехать протестовать в Польшу.
В пятницу и в субботу в демонстрациях активистов окружающей среды в Париже приняли участие тысячи людей.