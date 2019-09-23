Пропал бывший глава эстонского филиала Danske bank: его жизнь может быть в опасности

Айвар ушел сегодня утром из дома и пропал. По словам пресс-секретаря полиции Кристьяна Лукка, близкие Айвара Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться, и полиция просит помощи в установлении его местонахождения.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер сказал Postimees, что у полиции есть основания полагать, что жизни и здоровью Айвара Рехе угрожает опасность. По словам Пыдера, этот вывод был сделан на основании его поведения. "Ищем его там, где он обычно гулял с собакой. Сегодня он ушел без собаки и оставил дома телефон", - сказал Пыдер.

В настоящее время полиция ведет поиски в окрестностях дома бывшего управляющего банком. В поисках участвуют примерно 40 человек, 17 из них - добровольцы. Собаки, дроны и волонтеры привлечены к поисках. Хотя полиция собирается в доме Рехе, зона поиска, по словам репортера Postimees, все еще довольно далеко от дома.

"То, что полиция начинает поиск людей только через 24 часа, не соответствует действительности. Если есть основания полагать, что существует угроза для жизни и здоровья, мы начинаем раньше", - пояснил руководитель оперативного отдела. По словам Пыдера, еще не решено, как долго после наступления темноты будут продолжаться поиски, но если Рехе не найдут сегодня, поиски обязательно продолжатся завтра. По словам оперативного руководителя, хорошо, что не идет дождь, потому что в сухом лесу его искать легче.

Однако, по словам полиции, на данный момент у них есть некоторые улики, какие не уточняется. На сегодняшний день от людей не было получено никакой информации о местонахождении Рехе. По предварительной информации, Рехе утром пошел гулять и не вернулся домой.

В 2007-2015 годах через эстонский филиал Danske прошло 200 миллиардов евро подозрительного происхождения, принадлежавших нерезидентам. Айвар Рехе руководил Danske в 2008-2015 годах. В марте этого года Рехе сказал Postimees, что чувствует свою ответственность, однако считает, что меры по предотвращению отмывания денег в Danske по тем временам были достаточными.

В ноябре 2017 года в Эстонии в отношении Danske Eesti было возбуждено уголовное дело. На данный момент обвинение предъявлено десяти бывшим работникам Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных масштабах. Одному человеку предъявлено подозрение во взяточничестве и еще одному – в пособничестве взятки. Представитель прокуратуры Оля Кивистик подтвердила, что Айвару Рехе подозрение не предъявлено.