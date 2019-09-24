Два знака Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы до конца в 2019 года
К предсказаниям известной болгарской провидицы Ванги до сих пор относятся очень серьезно, поскольку она обладала удивительной способностью предвидет грядущие события. Многие из этих предсказаний даже до конца не расшифрованы, однако зодиакальный прогноз на 2019 год известен. Оказывается, Ванга назвала два знака, которые столкнутся с проблемами до конца текущего года.
Рак
Для Раков второе полугодие станет хлопотливым и тяжелым. На представителей этого знака Зодиака будет давить груз прошлого, в результате чего предстоят перегрузки и частая смена настроения. В итоге постоянный стресс приведет к депрессии.
Ванга же предупредила, что опасность 2019 года таится в небольших мелочах: им уделяют мало внимания, а они перерастают в серьезную проблему.
Однако это не затронет личную жизнь. Пары со стабильными отношениями ждет стабильность, а вступив в брак, Рак сможет наладить дела в остальных сферах жизни. Начало осени самый удачный период для этого.
Водолей
Водолеям не стоит надеяться на успех из-за нерешенных проблем, поскольку груз прошлого отравит настоящее.
По предсказаниям Ванги, для новых достижений представителям этого знака Зодиака придется избавиться от последствий ошибок прошлого.
Водолям необходимо уделить время личной жизни, так как настал период, благоприятный для любви.