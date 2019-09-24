Два знака Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы до конца в 2019 года

К предсказаниям известной болгарской провидицы Ванги до сих пор относятся очень серьезно, поскольку она обладала удивительной способностью предвидет грядущие события. Многие из этих предсказаний даже до конца не расшифрованы, однако зодиакальный прогноз на 2019 год известен. Оказывается, Ванга назвала два знака, которые столкнутся с проблемами до конца текущего года.