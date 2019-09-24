Адвокат Трампа упомянул Латвию, обвиняя Байдена и его сына в коррупции

Джулиани, являющийся сейчас частным адвокатом президента США Дональда Трампа, заявил в Twitter, что Хантер Байден "заработал миллионы, будучи в совете [по надзору] одной из самых коррумпированных украинских компаний".

Со стороны демократов в сторону Трампа последовали обвинения в попытках повлиять на Киев в разговоре с президентом Украины, чтобы возбудить дело против Байдена, который является его самым реальным соперником на предстоящих в 2020 году выборах президента.

Джулиани также намекнул, что эта компания отмыла три миллиона долларов, перечислив эти деньги из Украины в Латвию, оттуда - на Кипр, а затем в США.

"Сегодня это отмытый платеж в размере трех миллионов долларов - классическое доказательство грязных знаний и целей, которое от вас скрывают Болотные СМИ. Украина-Латвия-Кипр-США - обычный маршрут для отмывки денег. Посольство США Обамы сказало банку Кипра, чтобы он не разглашал объем [платежа] Байдену. Это воняет!", - написал Джулиани.

Хантер Байден был членом совета по надзору за украинским нефте и газодобывающем предприятии Burisma Holdings в то время, как его отец являлся вице-президентом США.

Джулиани выступил с этими обвинениями в то время, когда политики от демократов призвали администрацию Трампа опубликовать жалобу заявителя, что Трамп якобы пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в связи с Хантером Байденом.

Назначенный Трампом исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр отказался публиковать содержание этой жалобы, побудив таким образом демократов обвинить администрацию Трампа в построении препятствий и призвать к импичменту Трампа.

Трамп в воскресенье подтвердил, что говорил во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским о Джо Байдене и обвинениях в коррупции. Трамп сказал, что в ходе телефонного разговора в июле речь шла о возможной коррупции, в которую были вовлечены Джо Байден и его сын.

"У нас был очень прекрасный разговор, очень прямой, очень открытый, очень честный разговор. Я надеюсь, что это можно публиковать", - сказал Трамп, повторно отметив, что он не сделал ничего плохого.

К Джо Байдену как к возможному сопернику Трампа на выборах президента США в 2020 году привлечено усиленное внимание в связи с деятельностью его сына в Украине.

В апреле 2014 года - через месяц после аннексии Крыма Россией - Хантер Байден был назначен членом совета по надзору за Burisma Holdings, несмотря на то, что у него был минимальный опыт в энергетике Украины.

Джо Байден оказал давление на правительство Украины, чтобы оно отстранило генпрокурора Виктора Шокина, и угрожал в противном случае отозвать кредитные гарантии США Украине.