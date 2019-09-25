В Риге выступят участницы программ Stand Up на ТНТ и "Прожарка"

Первая гостья - яркая и остроумная Виктория Складчикова. Вика - участница таких известных шоу как Stand Up на ТНТ, Прожарка на ТНТ4, а также финалистка первого сезона передачи "Открытый микрофон", специальный гость "Студии Союз" и резидент популярного YouTube-канала комиков LABELcom (шоу СОЗВОН и другие).

Второй приглашённой звездой вечера будет Ирина Приходько - участница таких шоу как Stand Up на ТНТ, Прожарка на ТНТ4, "Студия Союз". Ира также является финалисткой самого первого сезона проекта "Открытый Микрофон" на ТНТ.

Как видите, опыта этим девушкам не занимать и сейчас они уже делят сцену с такими звёздами стендапа как Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов и другими. Уже скоро Виктория и Ирина вместе выйдут на рижскую сцену со своим лучшим свежим материалом.

На разогреве у именитых гостей, как всегда, выступят резиденты Riga Stand Up.