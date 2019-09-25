В Таллинне найден труп экс-главы эстонского филиала Danske Bank

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в Таллинне был найден труп бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. Об этом пишет Rus.Postimees. По сведениям ERR, труп был найден в его собственному саду и все указывает на самоубийство.
Айвар Рехе был объявлен в розыск после того, как утром понедельника вышел на прогулку из своего дома в таллиннском районе Пирита и исчез. Поскольку к обеду он не вернулся, близкие забеспокоились и сообщили в полицию. Полиция сообщала, что его жизни может грозить опасность, исходящая от него самого. У Рехе не было с собой мобильного телефона, поэтому установить его местонахождение с помощью позиционирования было невозможно.
В течение последних двух суток были развернуты масштабные поиски исчезнувшего бывшего банкира.
В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. Айвар Рехе руководил Danske в период 2008–2015. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.
В ноябре 2017 года в Эстонии возбудили уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила Postimees, что в отношении Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка. На данный момент подозрения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены 12 бывшим сотрудникам Danske.