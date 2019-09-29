Десять лет страданий и унижений: страшный секрет дома Ариэля Кастро
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Имя Ариэля Кастро в американских СМИ стало синонимом зла - трудно представить себе еще более ужасные преступления, чем те, что совершил этот житель штата Огайо. Кастро похитил 20-летнюю женщину, а также 14- и 16-летних девочек, которые были вынуждены терпеть физическое, эмоциональное и сексуальное насилие в течение десяти лет, прежде чем наконец смогли освободиться от обидчика.
Водитель школьного автобуса со страшным секретом
Ариэль Кастро родился в Пуэрто-Рико в 1960-х годах. Первое задокументированное насилие касается его первой жены Гримильды. Они развелись в середине 1990-х годов, после того, как он стал угрожать ей и их совместным четырем детям.
Кастро регулярно избивал жену - однажды он сломал ей нос и дважды вывихнул плечо. После очередной драки у женщины в мозгу образовался тромб.
Записи местных судов за 2005 год показывают, что мужчина также похищал своих дочерей и лишал их доступа к матери.
Несмотря на проблематичное поведение мужчины, его дочь Энджи Грег считала, что ее отец - дружелюбный человек, готовый позаботиться о близких - Кастро обычно брал ее с собой в секретные поездки на мотоцикле и устраивал для всех детей семьи "вечеринку стрижки волос" на заднем дворе дома.
Конечно, мнение женщины кардинально изменилось, когда она узнала о чудовищных преступлениях отца.
Искушение и похищение
Сам Ариэль Кастро после раскрытия преступлений сказал, что планировал похищение - ему оставалось только дождаться наиболее подходящего момента. Все похищенные женщины знали Ариэля и были знакомы с одним из его детей.
Первой жертвой похитителя стала Мишель Найт. 23 августа 2002 года она шла на встречу с местной социальной службой, чтобы обсудить восстановление родительских прав над своим сыном.
Найт не могла найти нужное ей здание, поэтому обращалась за помощью к прохожим, которые не могли дать ей верных наводок. Затем она увидела Кастро, который предложил подвезти девушку на машине.
Он начал ехать в неправильном направлении, утверждая, что в его доме есть щенок, которого Мишель могла бы подарить своему сыну. У двери со стороны пассажирского места не было ручки.
Найт пришла к нему домой и поднялась на второй этаж, где, по словам Кастро, у него жил щенок. Как только женщина вошла в комнату, дверь закрылась. В то время Найт еще не понимала, что не сможет покинуть это место еще 11 лет.
Следующей жертвой стала 16-летняя Аманда Берри, которая в 2003 году "голосовала" на дороге, пытаясь добраться от места работы в Burger King до дома. Она увидела знакомую машину и согласилась, чтобы Ариэль Кастро довез ее.
Последней жертвой стала 14-летняя Джина Дехесус, одна из подруг дочери Кастро. Она так и не добралась до назначенной встречи со своей подругой весной 2004 года. Кастро попросил ее помочь найти ее дочь и запер в комнате, как и других девушек.
По иронии судьбы, сын Кастро Энтони, который в это время изучал журналистику, писал об исчезновении потомства друзей семьи.
Он даже взял интервью у матери Джины, Нэнси Руиз.
Невыносимая жестокость
Жизнь жертв Ариэля Кастро была наполнена ужасом и болью. Сначала девочки жили в подвале дома, затем Кастро перевел заключенных в узкие комнаты на втором этаже. В дверях комнат были отверстия для подачи еды. Туалетом служило пластиковое ведро, которое мужчина редко опустошал.
Мужчина часто психологически издевался над девушками. Обычно он просто открывал дверь комнаты, соблазняя их свободой, но на самом деле просто ждал, когда жертвы попытаются уйти и "наказывал" их жестоким физическим насилием.
Кастро также заставлял девушек праздновать день их похищения.
Сексуальное, физическое и эмоциональное насилие продолжалось годами. Единственной связью девушек с внешним миром был маленький черно-белый телевизор.
Со временем девушки осознали ряд важных вещей. Прежде всего, Кастро - садист, и они никогда не должны показывать слабость в его присутствии.
Переломной точкой в этой отвратительно жестокой истории стал момент, когда Аманда Берри поняла, что забеременела после нескольких лет изнасилования.
В планы Ариэля Кастро ребенок не входил, но он позволил беременности протекать своим ходом. Женщина родила ребенка в надувном бассейне в своей комнате.
Ей помогла Мишель Найт, которая на тот момент уже тоже родила Кастро ребенка.
Женщины жили вместе, но в то же самое время - отдельно, все зависело от благосклонности похитителя.
Мишель Найт обычно держались вместе с Джиной Дехесус. Найт была достаточно дерзкой девушкой и часто провоцировала конфликты с Кастро, который в отместку избивал и насиловал ее. Позже женщина узнала, что была беременна, по крайней мере, пять раз, но ни один из плодов не пережил жестоких ударов Кастро.
Аманда Берри содержалась в маленькой комнате вместе со своей дочерью Джозелин, чьим отцом был Кастро.
Женщина старалась максимально поддерживать "нормальный" ритм жизни и играла с дочерью в игру, в которой они якобы занималась различными повседневными делами, например, ходили в школу.
Позже в суде выяснилось, что будучи в плену она вела дневник, в котором документировала каждое нападение.
Чудесное спасение и восстановление справедливости
В мае 2013 года, спустя более десяти лет после первого похищения, судьба стала благосклонной к бедным женщинам.
В этот день Кастро пошел в ближайший ресторан быстрого питания и забыл закрыть за собой дверь комнаты Аманды. Их дочь, Джозелин, сказала: "Я не могу найти папу! Мама, папина машина пропала!"
Это была первая возможность за десять лет. Берри решила, что пришло время действовать. Она подошла к парадной двери и начала громко кричать. Ее заметил прохожий Чарльз Реммси, который помог сломать дверь, а затем вызвал полицию.
Некоторое время спустя приехала полиция и освободила оставшихся двух женщин и детей. В тот день, когда Аманда Берри, Мишель Наит и Джина Дехесус вернули себе свободу, Ариэль Кастро потерял ее.
Галерея: Ариэль Кастро на заседании суда
В зале суда Ариэль Кастро попытался уменьшить тяжесть своих преступлений, утверждая, что и он, и похищенные девушки были зависимы от секса.
Кастро сказал, что насилие было не таким ужасным, как может показаться, и жертвы жили с ним добровольно и в комфорте.
Ариэль Кастро был приговорен к пожизненному заключению и еще тысяче лет тюрьмы, что лишало его права на условно-досрочное освобождение.
Кастро признали виновным по 937 пунктам обвинения, в том числе в похищении и изнасиловании. За решеткой он продержался месяц, и 3 сентября 2013 года был найден повесившемся на постельном белье в тюремной камере.
Мишель Нейт сменила имя и написала книгу о пережитом. Через два года после побега, 6 мая 2015 года, она вышла замуж. Женщина надеется восстановить контакт со своим сыном, который был усыновлен во время ее отсутствия.
Аманда Берри живет со своей дочерью Джозелин и работает на телевидении, рассказывая о пропавших людях. Джина Дехесус в настоящее время работает в Службе поиска пропавших без вести в Огайо.
По решению суда дом Ариэля Кастро был снесен.