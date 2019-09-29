Десять лет страданий и унижений: страшный секрет дома Ариэля Кастро

Имя Ариэля Кастро в американских СМИ стало синонимом зла - трудно представить себе еще более ужасные преступления, чем те, что совершил этот житель штата Огайо. Кастро похитил 20-летнюю женщину, а также 14- и 16-летних девочек, которые были вынуждены терпеть физическое, эмоциональное и сексуальное насилие в течение десяти лет, прежде чем наконец смогли освободиться от обидчика.

Водитель школьного автобуса со страшным секретом

Ариэль Кастро родился в Пуэрто-Рико в 1960-х годах. Первое задокументированное насилие касается его первой жены Гримильды. Они развелись в середине 1990-х годов, после того, как он стал угрожать ей и их совместным четырем детям.

Кастро регулярно избивал жену - однажды он сломал ей нос и дважды вывихнул плечо. После очередной драки у женщины в мозгу образовался тромб.

Записи местных судов за 2005 год показывают, что мужчина также похищал своих дочерей и лишал их доступа к матери.

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Несмотря на проблематичное поведение мужчины, его дочь Энджи Грег считала, что ее отец - дружелюбный человек, готовый позаботиться о близких - Кастро обычно брал ее с собой в секретные поездки на мотоцикле и устраивал для всех детей семьи "вечеринку стрижки волос" на заднем дворе дома.

Конечно, мнение женщины кардинально изменилось, когда она узнала о чудовищных преступлениях отца.

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Искушение и похищение

Сам Ариэль Кастро после раскрытия преступлений сказал, что планировал похищение - ему оставалось только дождаться наиболее подходящего момента. Все похищенные женщины знали Ариэля и были знакомы с одним из его детей.

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Первой жертвой похитителя стала Мишель Найт. 23 августа 2002 года она шла на встречу с местной социальной службой, чтобы обсудить восстановление родительских прав над своим сыном.

Найт не могла найти нужное ей здание, поэтому обращалась за помощью к прохожим, которые не могли дать ей верных наводок. Затем она увидела Кастро, который предложил подвезти девушку на машине.

Он начал ехать в неправильном направлении, утверждая, что в его доме есть щенок, которого Мишель могла бы подарить своему сыну. У двери со стороны пассажирского места не было ручки.

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Найт пришла к нему домой и поднялась на второй этаж, где, по словам Кастро, у него жил щенок. Как только женщина вошла в комнату, дверь закрылась. В то время Найт еще не понимала, что не сможет покинуть это место еще 11 лет.

Следующей жертвой стала 16-летняя Аманда Берри, которая в 2003 году "голосовала" на дороге, пытаясь добраться от места работы в Burger King до дома. Она увидела знакомую машину и согласилась, чтобы Ариэль Кастро довез ее.

Аманда Берри до похищения и десять лет спустя ФОТО: AFP / Scanpix

Последней жертвой стала 14-летняя Джина Дехесус, одна из подруг дочери Кастро. Она так и не добралась до назначенной встречи со своей подругой весной 2004 года. Кастро попросил ее помочь найти ее дочь и запер в комнате, как и других девушек.

По иронии судьбы, сын Кастро Энтони, который в это время изучал журналистику, писал об исчезновении потомства друзей семьи.

Он даже взял интервью у матери Джины, Нэнси Руиз.

Невыносимая жестокость

Жизнь жертв Ариэля Кастро была наполнена ужасом и болью. Сначала девочки жили в подвале дома, затем Кастро перевел заключенных в узкие комнаты на втором этаже. В дверях комнат были отверстия для подачи еды. Туалетом служило пластиковое ведро, которое мужчина редко опустошал.

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Мужчина часто психологически издевался над девушками. Обычно он просто открывал дверь комнаты, соблазняя их свободой, но на самом деле просто ждал, когда жертвы попытаются уйти и "наказывал" их жестоким физическим насилием.

Кастро также заставлял девушек праздновать день их похищения.

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Сексуальное, физическое и эмоциональное насилие продолжалось годами. Единственной связью девушек с внешним миром был маленький черно-белый телевизор.

Со временем девушки осознали ряд важных вещей. Прежде всего, Кастро - садист, и они никогда не должны показывать слабость в его присутствии.

Переломной точкой в этой отвратительно жестокой истории стал момент, когда Аманда Берри поняла, что забеременела после нескольких лет изнасилования.

В планы Ариэля Кастро ребенок не входил, но он позволил беременности протекать своим ходом. Женщина родила ребенка в надувном бассейне в своей комнате.

Ей помогла Мишель Найт, которая на тот момент уже тоже родила Кастро ребенка.

ФОТО: AP/Scanpix

Женщины жили вместе, но в то же самое время - отдельно, все зависело от благосклонности похитителя.

Мишель Найт обычно держались вместе с Джиной Дехесус. Найт была достаточно дерзкой девушкой и часто провоцировала конфликты с Кастро, который в отместку избивал и насиловал ее. Позже женщина узнала, что была беременна, по крайней мере, пять раз, но ни один из плодов не пережил жестоких ударов Кастро.

Аманда Берри содержалась в маленькой комнате вместе со своей дочерью Джозелин, чьим отцом был Кастро.

Женщина старалась максимально поддерживать "нормальный" ритм жизни и играла с дочерью в игру, в которой они якобы занималась различными повседневными делами, например, ходили в школу.

Позже в суде выяснилось, что будучи в плену она вела дневник, в котором документировала каждое нападение.

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Чудесное спасение и восстановление справедливости

В мае 2013 года, спустя более десяти лет после первого похищения, судьба стала благосклонной к бедным женщинам.

В этот день Кастро пошел в ближайший ресторан быстрого питания и забыл закрыть за собой дверь комнаты Аманды. Их дочь, Джозелин, сказала: "Я не могу найти папу! Мама, папина машина пропала!"

Это была первая возможность за десять лет. Берри решила, что пришло время действовать. Она подошла к парадной двери и начала громко кричать. Ее заметил прохожий Чарльз Реммси, который помог сломать дверь, а затем вызвал полицию.

Некоторое время спустя приехала полиция и освободила оставшихся двух женщин и детей. В тот день, когда Аманда Берри, Мишель Наит и Джина Дехесус вернули себе свободу, Ариэль Кастро потерял ее.

Галерея: Ариэль Кастро на заседании суда

В зале суда Ариэль Кастро попытался уменьшить тяжесть своих преступлений, утверждая, что и он, и похищенные девушки были зависимы от секса.

Кастро сказал, что насилие было не таким ужасным, как может показаться, и жертвы жили с ним добровольно и в комфорте.

Ариэль Кастро был приговорен к пожизненному заключению и еще тысяче лет тюрьмы, что лишало его права на условно-досрочное освобождение.

Кастро признали виновным по 937 пунктам обвинения, в том числе в похищении и изнасиловании. За решеткой он продержался месяц, и 3 сентября 2013 года был найден повесившемся на постельном белье в тюремной камере.

Мишель Нейт сменила имя и написала книгу о пережитом. Через два года после побега, 6 мая 2015 года, она вышла замуж. Женщина надеется восстановить контакт со своим сыном, который был усыновлен во время ее отсутствия.

ФОТО: Angelo Merendino / AFP

Аманда Берри живет со своей дочерью Джозелин и работает на телевидении, рассказывая о пропавших людях. Джина Дехесус в настоящее время работает в Службе поиска пропавших без вести в Огайо.