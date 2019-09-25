Ср, 25.09.2019
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"Людей в Арктике не ждут!": морж потопил корабль Северного флота РФ

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ФОТО: Publictātes

Корабль Северного флота РФ, который перевозил группу ученых по Северному Ледовитому океану, основательно пострадал от нападения моржа. Судно утонуло, однако трагедии удалось избежать, заявили в Министерстве обороны РФ.

Корабль перевозил Комплексную экспедицию Северного флота РФ, в которой участвовали и представители Российского географического общества. 

На сайте общества отмечается, что самка моржа якобы стала агрессивной, защищая своих малышей. Корабль утонул, однако военным удалось эвакуировать ученых.

В обществе указали, что инцидент является "еще одним доказательством того, что людей в Арктике никто не ждет". 

Отправляясь в экспедицию в полярный круг, ученые сталкиваются с различными угрозами: дикими животными, сильными ветрами и очень низкой температурой воздуха. 

После инцидента экспедиция продолжилась. 

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