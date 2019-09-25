"Людей в Арктике не ждут!": морж потопил корабль Северного флота РФ

Корабль Северного флота РФ, который перевозил группу ученых по Северному Ледовитому океану, основательно пострадал от нападения моржа. Судно утонуло, однако трагедии удалось избежать, заявили в Министерстве обороны РФ.
Корабль перевозил Комплексную экспедицию Северного флота РФ, в которой участвовали и представители Российского географического общества.
На сайте общества отмечается, что самка моржа якобы стала агрессивной, защищая своих малышей. Корабль утонул, однако военным удалось эвакуировать ученых.
В обществе указали, что инцидент является "еще одним доказательством того, что людей в Арктике никто не ждет".
Отправляясь в экспедицию в полярный круг, ученые сталкиваются с различными угрозами: дикими животными, сильными ветрами и очень низкой температурой воздуха.
После инцидента экспедиция продолжилась.