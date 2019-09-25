Меньше бюрократии: профсоюз работников внутренних дел за объединение МВД и Минюста

"Объединив министерства, можно будет намного эффективнее осваивать государственные средства, а также направлять ресурсы в структурные подразделения, где они очень нужны", - сказал Аугустанс.

Он отметил, что на эту тему нужна широкая дискуссия, и призвал обоих министров договориться о первых шагах.

"Иногда возникает ощущение, что Управление мест заключения оставлено на волю судьбы и живет с небольшой надеждой на лучшее. В результате объединения выиграют и государство, и общество, и должностные лица. Все службы под одной крышей со стабильными социальными гарантиями и с надеждой на приличное вознаграждение за работу, которая трудна и дается не каждому", - заявили в профсоюзе.