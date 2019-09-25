Меньше бюрократии: профсоюз работников внутренних дел за объединение МВД и Минюста

Латвийский профсоюз работников внутренних дел поддерживает присоединение Министерства юстиции к Министерству внутренних дел (МВД), так как это уменьшит бюрократию и улучшит управление, сказал агентству LETA председатель правления профсоюза Арманд Аугустанс.
"Объединив министерства, можно будет намного эффективнее осваивать государственные средства, а также направлять ресурсы в структурные подразделения, где они очень нужны", - сказал Аугустанс.
Он отметил, что на эту тему нужна широкая дискуссия, и призвал обоих министров договориться о первых шагах.
"Иногда возникает ощущение, что Управление мест заключения оставлено на волю судьбы и живет с небольшой надеждой на лучшее. В результате объединения выиграют и государство, и общество, и должностные лица. Все службы под одной крышей со стабильными социальными гарантиями и с надеждой на приличное вознаграждение за работу, которая трудна и дается не каждому", - заявили в профсоюзе.
Инициативу объединения Минюста и МВД высказал министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Министр юстиции Янис Борданс заявил, что готов возглавить оба министерства, а премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что пока говорить об объединении нет оснований.