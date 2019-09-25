Шуплинска получала письма с угрозами

Шуплинска поделилась, что получает "неозвучиваемые для широкой общественности письма, которые часто приходят именно от русскоязычных семей или родителей тех учеников, которые посещают эти школы".

Министр точно не ответила, являются ли эти письма настолько серьезными, чтобы обращаться в полицию.

Шуплинска лишь отметила, что "бывает по-разному". На данный момент она блокирует тех пользователей, которые "очень красноречиво оценивают" ее работу и высказывания.