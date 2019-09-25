Шуплинска получала письма с угрозами

Министр образования и науки Илга Шуплинска (Новая консервативная партия) в передаче Krustpunktā на Латвийском радио рассказала, что получает письма с угрозами и злостные оценки из-за реформы языка обучения в школах нацменьшинств.
Шуплинска поделилась, что получает "неозвучиваемые для широкой общественности письма, которые часто приходят именно от русскоязычных семей или родителей тех учеников, которые посещают эти школы".
Министр точно не ответила, являются ли эти письма настолько серьезными, чтобы обращаться в полицию.
Шуплинска лишь отметила, что "бывает по-разному". На данный момент она блокирует тех пользователей, которые "очень красноречиво оценивают" ее работу и высказывания.
Как сообщалось ранее, закон предусматривает постепенный переход на обучение только на латышском языке при получении среднего образования, закончив этот процесс в 2021/2022 учебном году.