СМИ: Бактерия в продукции эстонского рыбного завода убила двух человек

Проведенные в нескольких странах исследования указывают на то, что на расположенном под Харку рыбном заводе M. V. Wool буйствует мутировавшая и очень агрессивная бактерия, вызывающая листериоз.

Как стало известно редакции передачи журналистских расследований "Очевидец", в Эстонии заразилось девять человек, двое из них умерло.

Заказанные Ветеринарно-пищевым департаментом генетические анализы свидетельствуют о том, что агрессивная бактерия ST1247 происходит из крупнейшего эстонского производителя рыбной продукции M. V. Wool. Бактерия с определенным штаммом была обнаружена как на заводе, так и у заразившихся людей.

M.V.Wool AS: вред продукции для людей исключен

В поступившем в редакцию Rus.Postimees со стороны производителя пресс-сообщении обвинения отвергаются.

Компания M.V.Wool AS подтверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен.

С весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия.

Взятые за последние шесть месяцев пробы подтверждают, что продукция предприятия с большим запасом соответствует всем предельным нормам.

"С марта 2019 года M.V.Wool является наиболее часто контролируемым пищевым предприятием Эстонии – Ветеринарно-пищевой департамент проверяет всю нашу готовую продукцию.

С 1 апреля 2019 года компания M.V.Wool взяла более 600 проб для количественного выявления листерии (Listeria moncytegenese) во всем ассортименте продукции – пробы брали в последний день срока годности товаров (т.н. проверки на сохранность). По состоянию на сегодня все пробы с большим запасом соответствовали предельным нормам ЕС. В результате мы продемонстрировали, что, при соблюдении установленных производителем условий хранения продукцию можно безопасно потреблять до истечения ее срока годности", - сказал руководитель M.V.Wool Мати Ветевоол.

"Разрешенное в ЕС содержание бактерии листерии составляет до 100 единиц (Lm КОЕ/г). Опубликованный в июне отчет Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) подтверждает, что в пробах, взятых в помещениях M.V.Wool с прошлого года, этот показатель составлял менее 10 единиц, а в паре случаев достигал 40 единиц. Превышающие предельные нормы показатели имели место на французском предприятии розничной торговли (400 единиц) и на датском оптовом предприятии (свыше 570 единиц). В обоих случаях M.V.Wool обладает документальными доказательствами того, что был нарушен температурный режим хранения продукции и проблема возникла именно в дальнейшей части холодильной цепи", - добавил Ветевоол.

Ветеринарно-пищевой департамент обратил внимание компетентных органов Франции и Дании на то, что температурный режим хранения был нарушен тамошними фирмами.

В M.V.Wool сообщили, что тщательно контролируют наличие бактерий в сырой рыбе, используя для этого официально аккредитованные пищевые лаборатории. Например, 16 сентября предприятие уведомило Ветеринарно-пищевой департамент о том, что вернуло одной финской рыбной ферме около пяти тонн поступившего оттуда несоответствующего требованиям сырья и занесло эту ферму в свой черный список.

"Это был не первый раз, когда поставленная сырая рыба не соответствовала требованиям – следует внимательно изучить соответствие нормам продукции рыбных ферм Финляндии и Норвегии, поскольку некачественное сырье может попасть потребителям через разные обрабатывающие рыбопродукты предприятия", - сказал Ветевоол.

Качество продукции M.V.Wool подтверждают сертификаты и результаты независимых аудитов. Предприятие постоянно работает во имя того, чтобы его продукция, продающаяся на местном рынке и в зарубежных странах, не представляла для потребителя опасности.

Ветевоол отметил, что предприятие не только принимает меры по обеспечению качества на производстве, но и доставляет готовую продукцию распространителям в специальных рефрижераторах, позволяющих обеспечить соответствующую температуру хранения продуктов – в диапазоне от 0… 4 до -18 градусов в зависимости от требований.

"К сожалению, нам неподконтрольна дальнейшая цепочка продаж – мы можем проводить проверки только на складе распространителя", - сказал Ветевоол.