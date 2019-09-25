Возможный импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским: Белый дом опубликовал расшифровку

Из расшифровки разговора следует, что президент США просил Зеленского "изучить" дело компании сына Джо Байдена - фаворита на выдвижение соперником Трампа на предстоящих президентских выборах.

"Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил преследование, и многие хотят знать об этом, так что все, что вы с генеральным прокурором могли бы предпринять, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если вы бы могли расследовать... По-моему, это звучит ужасно", - приводит слова Трампа "Медуза".

Зеленский ответил Трампу, что украинские власти расследуют это дело.

"Я хочу сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре", - приводит слова Зеленского Корреспондент.net.

Ранее издание The Washington Post заявило, что во время беседы Дональд Трамп якобы давил на президента Украины, чтобы он посодействовал в расследовании деятельности компании сына Байдена в Украине.

На это заявление Зеленский ответил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время июльского разговора, потому что на него может давить только один человек в мире – его сын.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может, кстати, только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет", - сказал Зеленский.

О том, будет ли что-то просит у Трампа Зеленский тоже ответил: "Еще раз могу сказать. Мы можем говорить о поддержке. А о "просить"- это точно не про Украину. Украина - новая страна, сильная, ни у кого ничего не просить, сами можем кому-то помочь".