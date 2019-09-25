Пелоси сообщила о начале процедуры импичмента против Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси во вторник сообщила о начале процедуры, цель которой – определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу, отметив, что тот нарушил конституцию, пытаясь вовлечь Украину в попытки навредить его политическому противнику Джо Байдену, сообщает AFP.
"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - сказала Пелоси.
Трамп в Twitter осудил начало расследования и назвал это "охотой на ведьм".
"В такой важный день для Соединенных Штатов, так много работы и так много достижений, и демократам действительно намеренно нужно было разрушить это и унизить новой информацией об "охоте на ведьм", - написал Трамп в соцсети.
Это расследование - первый шаг в процедуре, которая может привести к импичменту Трампа.
В Конгрессе среди демократов активизировались разговоры о возможном импичменте Трампа, оказалось, что президент дал распоряжение и.о. главы администрации Белого дома Мику Малвейни остановить выделение военной помощи Украине в размере сотен миллионов долларов примерно за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп настойчиво призывал Украину провести следствие в связи с сыном бывшего вице-президента США Байдена Хантером Байденом.
Новости о приказе Трампа приостановить помощь Украине накануне телефонного звонка 25 июля вызвали вопросы и предположения относительно мотивов президента.