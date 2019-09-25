Ср, 25.09.2019
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"Согласие" считает идею перехода на обучение на госязыке провокационной

Депутаты фракции "Согласия"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Партия "Согласие" идею о полном переходе на всех уровнях образования на обучение на государственном языке считает деструктивной и провокационной, заявили агентству LETA в партии.

"Мы однозначно поддерживаем позицию о том, что система образования должна способствовать качественному освоению латышского языка на всех уровнях образования. В то же время "Согласие" категорически не согласно с тем, что этой цели можно достичь, лишая принадлежащих к национальным меньшинствам людей обучения на родном языке и распространяя это ограничение уже даже на детсадовских малышей", - подчеркнули в партии.

Партия указывает, что из-за "узких партийных интересов" политики намерены предпринять шаги, которые в долгосрочной перспективе дорого обойдутся стране.

"Согласие" обращает внимание на то, что при осуществление каких-либо изменений в области образования национальных меньшинств недопустимо игнорировать закрепленное в Конституции право нацменьшинств сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.

В партии отмечают, что, если данная идея будет реализована, "государство нигилистически проигнорирует свои международные обязательства".

"Согласие" подчеркивает необходимость соблюдения Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщалось, ранее правящая коалиция, рассматривая предложение национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK)  о том, чтобы самоуправления обеспечили в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможности обучаться на латышском языке, договорилась, что на всех уровнях образования должен быть осуществлен переход на обучение на латышском языке.

Соответствующий план должно разработать Министерство образования и науки.

Лидер VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс назвал это решение историческим и добавил, что возглавляемая им партия будет и дальше делать все возможное, чтобы переход произошел как можно быстрее. По словам Дзинтарса, пока не известно, когда будут введены изменения.

Ранее представители нацобъединения заявили, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на госязыке.

Соответственно латышская семья должна либо возить ребенка в сад далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.

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