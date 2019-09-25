"10 долларов - стоимость человеческой жизни": Зеленский с трибуны ООН показал пулю

Зеленский начал выступление с истории о погибшем оперном певце Василии Слипаке.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос, его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит вот так", - сказал президент Украины, после чего показал пулю, пишет Корреспондент.net.

"12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль - миллион. Добро пожаловать в XXI век - век возможностей"", - продолжил Зеленский.

Он отметил, что в результате войны на Донбассе погибли более 13 тысяч человек.

"5 лет длится война, 5 лет, как Россия аннексировала Крым. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн переселенцев. Ежегодно эти цифры звучат здесь, ежегодно эти цифры растут", - добавил он, назвав своей задачей завершение войны на Донбассе.

"Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн", - отметил президент Украины.