Президент Эстонии отклонил закон о разрыве связей православной церкви с Московским патриархатом

"Принятые изменения вынуждают нас разорвать канонические связи с Московским патриархатом, так как наше единство с материнской церковью будет рассматриваться в Эстонской Республике как нарушение закона. Мы обращаемся к вам как к гаранту конституционности на последнем этапе законотворчества. Статья 107 Конституции предоставляет вам право наложить вето на закон и отказаться от его подписания", - написала игуменья Филарета в обращении к президенту.

Монахини обратились с просьбой не подписывать закон, который, по их мнению, подрывает конституционные принципы и нарушает международные обязательства Эстонской Республики. "Просим оставаться объективными и беспристрастными. Пожалуйста, оставьте нам нашу монастырскую жизнь, которая является святой для нас", - отметила игуменья Филарета.

Закон о церквях и приходах

В среду, 9 апреля, в Рийгикогу прошло третье чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект о связанной с Московским патриархатом ЭПХЦ. Голоса распределились следующим образом: за - 60, против - 13.

Одобрение парламентом поправок к закону означает, что ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.

Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.

По сути это означает, что ЭПХЦ должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.

Для выполнения требований закона нужно существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность, как и прежде.

Если требования закона выполнены не будут, министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, которые нарушают закон.