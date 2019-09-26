"Вы украли мои мечты и детство": эмоциональная речь Греты Тунберг раздраконила всех

23 сентября в Нью-Йорке начался саммит по климату. В нем приняли участие представители 195 стран мира, однако главной сенсацией, похоже, стало эмоциональное выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг. Именно оно разделило многих взрослых на два лагеря - сторонников и оппонентов девушки.
Кто такая Грета Тунберг?
16-летнюю Грету Тунберг восхваляют за вдохновляющие политические требования в сфере климата и охраны окружающей среды.
Чуть больше года назад она организовала первый протест, отказавшись посещать школу, чтобы таким образом обратить внимание общественности на игнорирование глобального климатического кризиса.
Постепенно ее протест стал привлекать все больше внимания, побуждая учеников начинать похожие протесты в других странах. Так девочка стала лицом молодежного движения Fridays For Future против бездействия политиков в сферах климата и охраны окружающей среды.
С тех пор, как Грета стала активисткой, она адаптировала свой образ жизни к своим собственным принципам. Например, она веганка и больше не покупает новую одежду, путешествовать она старается на поезде.
Отмечается, что у девочки синдром Аспергера - нарушение психического развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Также у девушки обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
Кто как бы не относился к личности Греты, на данный момент ясно одно - ей удалось сделать проблему климата главной темой первых страниц СМИ и ежедневных разговоров.
Галерея: Грета Тунберг прибыла в Нью-Йорк
Что такого она заявила?
Выступая в Нью-Йорке, Тунберг обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы.
"Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте", - заявила школьница.
Также в своем обращении к мировым лидерам активистка сказала:
"Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".
Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке. "Медуза" сделала краткий пересказ посыла девушки:
"В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием.
Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия [до конца XXI века].
Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50-процентный риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями.
Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет".
Впрочем, лучше посмотрите видео!
Видео: Эмоциональная речь Греты
В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств.
Бурная реакция на речь девушки
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возразила в ответ на заявление Тунберг.
В выступлении 16-летней шведки в Нью-Йорке недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила глава немецкого правительства журналистам во вторник, 24 сентября, указав, в частности, на альтернативную энергетику.
При этом Меркель утвердительно ответила на вопрос, задела ли ее лично критика Тунберг. "Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное", - заявила она.
Begegnung vor den Reden beim @UN #ClimateActionSummit: Kanzlerin #Merkel trifft @GretaThunberg pic.twitter.com/CzqEorBxim— Steffen Seibert (@RegSprecher) 23 сентября 2019 г.
Президент США Дональд Трамп, не раз шокировавший мир отрицанием климатических проблем, в своем Twitter саркастически прокомментировал речь Тунберг:
"Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая ждет яркого и чудесного будущего. Так приятно смотреть", - написал он.
Некоторые СМИ, в том числе The Guardian, расценили этот твит как "высмеивание" активистки.
Нашлись и журналисты, которые раскритиковали Грету:
"Ни один любящий родитель не будет пугать своего ребенка так сильно и затем не выставит его на сцену. Единственные люди, которые украли ее детство, это те самые люди, чья работа была в ее защите: ее родители", - написала британская журналистка Джулия Хартли-Брюйер.
Основной аргумент противников Греты Тунберг заключается в том, что она лишь пешка ради продвижения знаменитых родителей, раскрученный "бренд" и человек, которым манипулируют.
Впрочем, предлагаем разные мнения из социальных сетей о выступлении девушки.
Выступление в ООН охреневшевшего от популярности ребёнка ярко характеризует уровень манипуляций и лицемерия на международном уровне. Мерзко видеть, как это всё превращают в фальшивое шапито ради своих амбиций. Чем дальше от такого быть тем лучше.https://t.co/FStrnUvsmG— Gip (@gip00) 24 сентября 2019 г.
ещё один момент. тут задавались вопросом, как можно быть либералом и хейтить грету. на самом деле легко, если не путать либерализм с левым прогрессизмом. классический либерализм – движение гуманистическое, оно ставит во главу угла человека. да, человек важнее травы и животных— гегемонная маскулинность (@MorkvoTox) 24 сентября 2019 г.
Ребят, а давайте на секундочку отложил в сторону мемы, откинем то, что ей 16, не будем акцентировать внимание на эмоциональности, а просто послушаем то, что она говорит?— Дюбенков (@dubenkoff) 24 сентября 2019 г.
16летняя Грета Тунберг прочитала эмоциональную речь в ООН, обвиняя главы государств в жажде наживы, когда мир катится в экологическую жопу.— ирада безрадостная (@volnaya_irada) 24 сентября 2019 г.
Русские комментаторы: да она больная, пусть в школу идет, ей манипулируют!
Тем временем мир (и Россия): всё ещё катится в экологическую жопу
"Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в украденном детстве".— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) 23 сентября 2019 г.
Эко-фашизм. Кукла, которой кукловоды будут вправлять мозги пластилиновому западному народу. Украли ее детство те, кто возит ее по таким мероприятиям.
Её бы саму в трущоб Юж. Америки, Индии, Африки, чтобы сравнила..
А есть тут детские психологи? Это Грета Тунберг, экоактивистка, с которой сейчас носится весь цивилизованный мир. Посмотрите видео. Мне кажется, или с девочкой что-то не так? https://t.co/05rYBxrDcT— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 23 сентября 2019 г.
Эта малолетняя шведская экоактивистка грета тунберг - просто опасная шизофреничка, ее надо держать в психушке, чтобы она не кусалась и не плевалась. Мир сошел с ума: пиарят какую-то уродливую агрессивную психбольную.— Евгений Понасенков (@Ponasenkov) 24 сентября 2019 г.
Это Грета Тунберг,типа экологический активист.— Nastasya Lee (@lee_nastasya) 24 сентября 2019 г.
Смотрела вчера на её выступление и у меня возник закономерный вопрос.
Доколе умственно отсталых будут использовать? pic.twitter.com/eLMVE8guyd
Вот все говорят, что Грета Тунберг – это манипуляция. Но если бы нами хотели манипулировать по-настоящему, то послали бы на саммит ООН маленького котенка со сломанной лапкой и милой шляпкой на голове.— Таинственный хардкор (@nik_aragua) 24 сентября 2019 г.
Когда мне кто-то сильно не нравится без веских на то оснований — например, Грета Тунберг — я первым делом спрашиваю себя: «А что со мной не так?»— Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) 24 сентября 2019 г.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Совсем другое хотел вешать с утра ..но Я увидел это видео и на меня произвело впечатление сильное !!! Я углубился в интернет, почитал про неё-отважная девочка и вижу,что говорит искренне , потому как болит внутри ! Меня больше удивляют комментарии к этому видео ,опубликованное в других аккаунтах ! Судя по комментариям там -Оказывается переживать за природу и биться за добро это - подло , отвратительно, гадко и запрещено ?!?!?! -«девочка больна , девочка прогуляла школу!» , пишут так называемые люди и тд и тп .... и ,короче , лютый кошмар в комментариях в ютьюб ! А она всего лишь говорит о том, что переживает за этом мир и за вас и за нас , юношеский конечно максимализм , рьяный такой и необузданный местами , но суть то ясна человеку должна быть , если он не рептилоид какой нибудь !!! -«Она Проплаченная , организация двигает, Оскара ей , она сошла с ума !!!» пишут люди в комментариях , все что угодно только не о главной сути , что и правда проблемы с экологией есть, господи мир реально перевернулся ...да ... время такое в котором сложно найти правду и что политизирована а что искренне ... но я же вижу и слышу речь и ученых с футурологами посматриваю периодически , правды то в ее тексте много !!!!!! я человек делающий ошибки , и недавно оступившийся тоже , но я знаю, что такое добро и что такое зло , я отличаю черное от белого, а мир как будто подменяет понятия и происходит это на наших с вами глазах ! Кто-то держится и ещё не сдал позиции, кто-то ещё совесть свою не продал,Слава богу !!! Есть ли Надежда на другой мир , осталась ли она у вас ? Подобную перевёрнутую Эволюцию не остановить? ( как считают многие футуристы ) и каково вообще ваше мнение об этом видео с Гретой ?