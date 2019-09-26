"Вы украли мои мечты и детство": эмоциональная речь Греты Тунберг раздраконила всех

Кто такая Грета Тунберг?

16-летнюю Грету Тунберг восхваляют за вдохновляющие политические требования в сфере климата и охраны окружающей среды.

Чуть больше года назад она организовала первый протест, отказавшись посещать школу, чтобы таким образом обратить внимание общественности на игнорирование глобального климатического кризиса.

Постепенно ее протест стал привлекать все больше внимания, побуждая учеников начинать похожие протесты в других странах. Так девочка стала лицом молодежного движения Fridays For Future против бездействия политиков в сферах климата и охраны окружающей среды.

С тех пор, как Грета стала активисткой, она адаптировала свой образ жизни к своим собственным принципам. Например, она веганка и больше не покупает новую одежду, путешествовать она старается на поезде.

Отмечается, что у девочки синдром Аспергера - нарушение психического развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Также у девушки обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Кто как бы не относился к личности Греты, на данный момент ясно одно - ей удалось сделать проблему климата главной темой первых страниц СМИ и ежедневных разговоров.

Галерея: Грета Тунберг прибыла в Нью-Йорк

Что такого она заявила?

Выступая в Нью-Йорке, Тунберг обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы.

"Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте", - заявила школьница.

Также в своем обращении к мировым лидерам активистка сказала:

"Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".

Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке. "Медуза" сделала краткий пересказ посыла девушки:

"В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием.

Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия [до конца XXI века].

Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50-процентный риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями.

Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет".

Впрочем, лучше посмотрите видео!

Видео: Эмоциональная речь Греты