Светлана Лобода о "Голосе" и дочери Алсу: "После эфира мне позвонила Алла Борисовна"

Певица объяснила, что "по просьбе своей совести" она разместила в Instagram фото с другими подопечными, которые тоже заслуживали победы - Нино Чеснер и Робертом Багратяном.

"Конечно, это была моя идея. Потому что это мои дети, потому что я их люблю", - сказала она.

Светлана подчеркнула, что она не отталкивала никак Микеллу. Ей ее очень жаль девочку, но она получила свой приз. Кроме того, Лобода призналась,что хотела бы открыть свой продюсерский центр.

"Там еще было очень много крутых детей, которые были у меня в команде. Вообще, этот "Голос" я вспоминаю крайне позитивно... Я не говорила тебе, что у меня есть мечта моя дальнейшая...

Я бы хотела обязательно открыть продюсерский центр и заниматься продюсированием талантливых ребят...", - сказала онаа.

Исполнительница отметила, что старалась быть объективной и никого не выделять. У нее были свои фавориты, но она старалась быть максимально нейтральной. Хотя, все ожидали,что победит Эржан и уже заочно поздравляли Меладзе. Победа Микеллы вызвала некую неловкость.

"Эти ребята со слезами на глазах встретили меня в коридоре и задавали вопрос: "Почему не мы?" И я для того, чтобы их поддержать, приехала домой и сделала первым делом пост. Это была поддержка моя - и Роберта, и Нино", - пояснила она.

После финала ей позвонила Алла Пугачева.

"Сразу после голоса, после последнего эфира мне позвонила Алла Борисовна и сказала: "Давай мы вручим звезду тем деткам, которые проиграли?"", - рассказала Светлана.

Лобода высказалась и по поводу второго финала:

"То как оценил этот финал Первый канал, и то, во что это, в итоге, вылилось - мне кажется, он закончился максимально… хорошо".

Тем не менее она отметила положительный момент в том, что наставников на этом финале не было.