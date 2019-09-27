Пт, 27.09.2019
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"Он, наверно, должен извиниться": Лобода рассказала о сути конфликта с Лазаревым

Светлана Лобода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Исполнительница Светлана Лобода призналась в интервью Ксении Собчак, что у нее действительно возник конфликт с Сергеем Лазаревым. Неприятный момент возник на премии "Муз-ТВ". Теперь звезда ждет от певца извинений.  

Светлана Лобода отметила, что Лазарев ее действительно обидел. 

"Не знаю, что с ним случилось тогда. Может быть сказалось то, что его номер не получилось отрепетировать... Его сняли с премии, а мой - получился?... Но повел он себя некрасиво", - пояснила певица. 

Ксения указала на то, что Лобода отписала от Instagram-аккаунта Лазарева. Светлана это подтвердила и подчеркнула, что перестала интересоваться жизнью Сергея. Теперь она ждет извинений от звездного коллеги. 

"Он, наверно, должен извиниться, потому что он - мужчина, я - женщина... Там было много моментов... Я думаю, он жалеет о случившемся, но когда он извинится, мы снова будем общаться", - подчеркнула она. 

Напомним, в начале июня в сети появилась информация о скандале Сергея Лазарева с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ". Тогда певец стал обладателем награды "Лучший музыкальный альбом". В какой-то из моментов он обратился к Лободе с резкими высказываниями. Свидетели отметили, что слышали только концовку, которая звучала примерно так: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?". 

Светлана отреагировала на действия Сергея только после выступления.

Галерея: Концерт Светланы Лободы

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