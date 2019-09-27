"Он, наверно, должен извиниться": Лобода рассказала о сути конфликта с Лазаревым

Исполнительница Светлана Лобода призналась в интервью Ксении Собчак, что у нее действительно возник конфликт с Сергеем Лазаревым. Неприятный момент возник на премии "Муз-ТВ". Теперь звезда ждет от певца извинений.
Светлана Лобода отметила, что Лазарев ее действительно обидел.
"Не знаю, что с ним случилось тогда. Может быть сказалось то, что его номер не получилось отрепетировать... Его сняли с премии, а мой - получился?... Но повел он себя некрасиво", - пояснила певица.
Ксения указала на то, что Лобода отписала от Instagram-аккаунта Лазарева. Светлана это подтвердила и подчеркнула, что перестала интересоваться жизнью Сергея. Теперь она ждет извинений от звездного коллеги.
"Он, наверно, должен извиниться, потому что он - мужчина, я - женщина... Там было много моментов... Я думаю, он жалеет о случившемся, но когда он извинится, мы снова будем общаться", - подчеркнула она.
Напомним, в начале июня в сети появилась информация о скандале Сергея Лазарева с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ". Тогда певец стал обладателем награды "Лучший музыкальный альбом". В какой-то из моментов он обратился к Лободе с резкими высказываниями. Свидетели отметили, что слышали только концовку, которая звучала примерно так: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?".
Светлана отреагировала на действия Сергея только после выступления.
Галерея: Концерт Светланы Лободы