"Я не в рабстве - я в любви": Лобода рассказала Собчак об отношении к солисту Rammstein

Украинская исполнительница Светлана Лобода призналась журналистке Ксении Собчак, что она в восторге от солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
"Проговорилась..., а я не могу об этом говорить", - ответила Лобода Ксении на вопрос о контракте, который связывает ее и Тилля.
Светлана еще раз указала, что совершенно не может говорить ни о Тилле ни о контракте, который есть между ними. Собчак настаивала, что она не понимает, что это за вид контракта такой.
"Я не в рабстве - я в любви", - загадочно прокомментировала Лобода.
Певица подчеркнула, что Ксения ей симпатична, но она не получит никакой информации.
На вопрос Собчак, о том, что Лобода думает о солисте группы Rammstein, певица ответила: "Он ох**нный!".
Далее Лобода пустилась в размышления об отношениях.
"Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь... прогнуться. С которым тебе хочется быть маленькой кошечкой... Если это чувство в тебе долго живет", - пояснила она.
Собчак возразила певице. Ксения отметила, что такие чувства долго не живут. Но Лобода настаивала на своем:
"Надо попробовать... Поработать над собой... Варианты возможны, когда человек живет в другой стране... Когда вы встречаетесь, у вас любовь, а потом этот человек улетел в другую страну... Ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой... Потом раз и приехал...", - задумчиво сказала Светлана.
После Ксения Собчак отправилась в спальню к дочери Лодобы Еве. Девочка показала журналистке серебряный амулет, который ей подарил Тилль.
Напомним, уже долгое время ходят слухи о романе белокурой красавицы Светланы Лободы и сурового немецкого исполнителя Тилля Линдеманна. Их только усилило рождение дочери у певицы, которой она дала имя Тильда. Никто из них не подтверждает романа, но и не опровергает публикации в прессе. В конце 2018 года артистка оказалось в Боткинской больнице, а 30 октября забрать ее приехал лидер группы Rammstein. Кроме того, Светлана с дочерью Евой посетили московский концерт певца и находились в его VIP-ложе.