"Я не в рабстве - я в любви": Лобода рассказала Собчак об отношении к солисту Rammstein

"Проговорилась..., а я не могу об этом говорить", - ответила Лобода Ксении на вопрос о контракте, который связывает ее и Тилля.

ФОТО: скриншот видео

Светлана еще раз указала, что совершенно не может говорить ни о Тилле ни о контракте, который есть между ними. Собчак настаивала, что она не понимает, что это за вид контракта такой.

"Я не в рабстве - я в любви", - загадочно прокомментировала Лобода.

Певица подчеркнула, что Ксения ей симпатична, но она не получит никакой информации.

На вопрос Собчак, о том, что Лобода думает о солисте группы Rammstein, певица ответила: "Он ох**нный!".

Далее Лобода пустилась в размышления об отношениях.

"Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь... прогнуться. С которым тебе хочется быть маленькой кошечкой... Если это чувство в тебе долго живет", - пояснила она.

Собчак возразила певице. Ксения отметила, что такие чувства долго не живут. Но Лобода настаивала на своем:

"Надо попробовать... Поработать над собой... Варианты возможны, когда человек живет в другой стране... Когда вы встречаетесь, у вас любовь, а потом этот человек улетел в другую страну... Ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой... Потом раз и приехал...", - задумчиво сказала Светлана.

После Ксения Собчак отправилась в спальню к дочери Лодобы Еве. Девочка показала журналистке серебряный амулет, который ей подарил Тилль.

Амулет на шее дочери Светланы Лободы Еве, подаренный Тиллем Линдеманном ФОТО: скриншот видео