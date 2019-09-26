Облегчите боли при месячных и повысьте свою сексуальность

Тазовое дно женщины формируют толстые слои мышц, которые проходят от копчика до лобковой кости и поддерживают органы таза - матку, прямую кишку, мочевой пузырь и другие. "Мускулатуру малого таза часто называют опорой тела, и абсолютно обоснованно: она составляет основу корпуса человека. Эти мышцы активно работают вместе с глубокими мышцами живота, спины и диафрагмы (то есть дыхательными мышцами), стабилизируют позвоночник и контролируют давление внутри живота.

Сильное тазовое дно поддерживает женщину во время беременности и родов, уменьшает менструальные боли, обеспечивает удержание мочи и кала, а также улучшает сексуальную возбудимость",

- поясняет А. Яншевска.

Самый распространенный симптом - недержание

Проблемы в области малого таза появляются, если его мышцы растянуты, ослаблены или чрезмерно напряжены. У некоторых женщин уже с раннего возраста бывает слабая мускулатура тазового дна, тогда как у других жалобы возникают только после беременности, родов или менопаузы. "Чаще всего в случае неэффективной работы тазового дна наблюдаются такие проблемы, как нарушения функционирования мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, запоры, геморроиды, отсутствие сексуального наслаждения и другие.

Все эти факторы влияют на женщину и эмоционально: когда она теряет контроль над будто бы элементарными действиями, падают самоуважение и самооценка",

- рассказывает физиотерапевт.

Сертифицированный фармацевт Иванда Крастиня добавляет: "Самые распространенные причины дисфункции мускулатуры тазового дна - малоподвижный образ жизни, длительная сидячая работа, увеличенная масса тела, а также чрезмерная физическая нагрузка, особенно неправильная техника бега или поднятие тяжестей, длительное выполнение тяжелой физической работы. Другими факторами риска являются роды, менопауза, гормональные нарушения, хроническое воспаление мочевыводящих путей".

Здоровье тазового дна - забота самой женщины

Работу мышц тазового дна можно осознанно контролировать, как и мышцы рук, ног и живота. Самый эффективный способ укрепить мускулатуру - регулярно выполнять специальные упражнения. Специалист рекомендует заботиться о состоянии тазового дна не только тогда, когда уже ощущается дискомфорт, но и профилактически.

"Правильные и своевременные тренировки для мышц малого таза позитивно скажутся на самочувствии женщины, ее здоровье и качестве жизни в целом.

Будет легче контролировать мочевой пузырь и кишечник, уменьшится риск опущения матки или влагалища, ощущения во время секса станут более яркими, а оргазм - возможным.

Кроме того, будет проще восстановиться после родов и гинекологических операций", - консультирует А. Яншевска.

В свою очередь фармацевт рассказывает, что оптимальную работу тазового дна помогает обеспечить и здоровый образ жизни: умеренная регулярная физическая нагрузка, например, прогулки, походы, танцы, йога, плавание 2-3 раза в неделю по 30-60 минут, поддержание нормальной массы тела, соблюдение правильного режима сна и бодрствования, а также сбалансированное питание и употребление достаточного количества жидкости.

Следует помнить о том, что в питании должны присутствовать и витамины (особенно E, D, C), и минералы (магний, кальций, калий), поскольку они участвуют в обеспечении работы мускулатуры и связок, а также в их восстановлении.

Первые результаты от упражнений будут заметны через 3-4 месяца

В случае проблем малого таза нужно посетить знающего специалиста, который установит причину жалоб и подскажет лучшие методы лечения в соответствии с индивидуальными потребностями женщины. Физиотерапевт рекомендует не полагаться на доступные в Интернете комплексы упражнений, а получить таковой от специалиста, поскольку каждая женщина и каждый случай индивидуальны. Неправильная нагрузка может только усугубить ситуацию: нередко во время выполнения упражнений женщины напрягают мышцы, однако,

если слишком часто напрягать их и не расслаблять, это может привести к слабости мышц, ургентности и непроизвольному выделению мочи, болям в области таза и во время полового акта.

"Первая консультация у физиотерапевта необходима, чтобы определить уровень физической подготовки женщины и разработать программу тренировок. Кроме того, во время консультации физиотерапевт поможет понять, как на практике выполнять упражнения на напряжение.

Женщинам без предварительной физической подготовки обычно нужно тренировать мускулатуру примерно 10 минут каждый (или каждый второй) день, а тренированные женщины могут выполнять комплекс упражнений дольше, около 15 минут", - поясняет физиотерапевт.

Она также отмечает, что при регулярном выполнении упражнений первые заметные результаты появятся уже через 3-4 месяца, например, может уменьшиться количество непроизвольно выделяющейся мочи или станет более ярким секс.