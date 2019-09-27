Что позволено Юпитеру, не позволено быку

Хотя кому неясно, что пассаж о недостаточной европейской, зато очень эффективной американской помощи был в том разговоре лишь оптимистической преамбулой главной темы - "одолжения", о котором Трамп, не сильно напирая, но довольно настойчиво просил Зеленского.

Вообще же из всего диалога - от начала до конца пронзительно неприличного - мы не так много нового узнаем о Трампе. Зато немало - о Зеленском.

Прочтя транскрипт, ловишь себя на мысли: если такой была беседа Зеленского с Трампом, то каким мог быть его диалог с Путиным? Его ведь определенно никогда не опубликуют.

Сейчас Зеленский может хоть охрипнуть, на каждом углу утверждая что как президент независимого государства он "никому ничего не должен". Да, пока что (вернее, уже) не должен. Но его угодливая готовность к "услуге за услугу" - доказанный факт.

Притом, что ничто не мешало президенту Украины беседовать с американским коллегой менее подобострастно. Ведь всяко решения о военной помощи Украине принимает не лично Трамп, а Конгресс. Да и в президентской администрации проукраинское лобби достаточно сильно. И вряд ли Зеленскому не было об этом известно. Но "песня" уже спета, и слов из нее не выкинешь. Так что пусть теперь украинцы сами рассудят, правильный ли выбор сделали.

У Трампа же в этой ситуации беспокойства особо не прибавилось. Ну да, пробовал "разрулить" заглохшее расследование - но разве же оказывал давление?! "Это демократы давили на правительство Украины!", - хладнокровно добавил он на своей пресс-конференции, имея в виду визит в Киев бывшего вице-президента и своего главного конкурента на грядущих выборах Джо Байдена. На вопрос же о допустимости просить иностранное государство о помощи на президентских выборах США Трамп парировал: "А разве Обама не собирал на меня компромата?"

Ответы Трампа журналистам трудно даже пресс-конференцией назвать. Ощущение было такое, что президент репетировал свою речь на грядущих праймериз. Он не то что не оборонялся - наоборот, решительно наступал.

Сохраняя при этом "брэндовую" невозмутимость.

Подозреваю, уже перед телефонной беседой с Зеленским Трамп неплохо просчитал свои риски. И, придя к выводу, что, как бы там ни случись, у Зеленского они на порядок выше, решил втянуть коллегу (которого рассматривает не иначе как протеже) в собственную внутриполитическую интригу - а вдруг получится? Если сорвется - никак не конец света: вряд ли удастся демократам склонить на свою сторону две трети сенаторов из Верхней палаты. Зато если "выгорит" - президентские выборы у него в кармане!

Поэтому ничего непредсказуемого в поведении Трампа - того Трампа, к которому мы уже худо-бедно привыкли - в данном случае не было. Зато Зеленский своей готовностью участвовать во внутриамериканской интриге сильно поразил. Потому как подобное (и, к счастью, несостоявшееся) участие - именно то, чего сейчас Украине только и не хватало.

Зеленский словно забыл, что реалии, в которых функционирует он - какой бы степенью власти в Украине ни обладал - несравнимы с теми, в которых находится президент США. Что, как сильно бы ни ограничивала Трампа система сдержек и противовесов, его возможности - и риски - с возможностями и рисками Зеленского просто несопоставимы. Помнится, древние говаривали: "Quod licet Iovi, non licet bovi" - что позволено Юпитеру, не позволено быку. Похоже, это именно тот случай.