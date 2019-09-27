Что позволено Юпитеру, не позволено быку

Главный вывод из опубликованного транскрипта телефонного разговора Трампа и Зеленского: ни тот, ни другой до конца не осознают, что такое международная политика. Правда, есть нюанс: один из них (угадайте, кто) - в состоянии себе такое позволить.
Президент Трамп с правилами международной дипломатии не только не знаком, но и знакомиться не хочет. Зачем они ему? У него свой взгляд, своя повестка, и, говоря совсем уж попросту, он прет, как бульдозер, туда, где чует выгоду. Руководствуясь исключительно собственной бизнес-интуицией. И, что бы ни случилось, сохраняя завидную невозмутимость.
Да и отчего бы не сохранять. Как ни пугали нас, по прошествии почти трех лет каденции Трампа, мы видим, что любой его промах остается лишь промахом. И ни в коем случае не оборачивается катастрофическими последствиями для его страны.
Президент США надежно застрахован - нравятся ему условия его "полиса", или нет. Функционирующий в сердцевине надежно выстроенного истэблишмента со всеми его сдержками и противовесами, Трамп вполне может себе позволить быть с этим истэблишментом в конфликте. Ведь в конце концов его цель - собственное политическое выживание. Потому как Америка выживет и без него. Переживет и забудет. О чем, подозреваю, нынешний ее президент догадывается.
При этом backup, тылы, "подушка" у него вполне солидные. А у американской государственности тем паче. Сработай запущенный сейчас демократами механизм импичмента (во что, правда, не сильно верится), либо проиграй Трамп выборы 2021 года (что куда более вероятно) - никакой беды не случится. Ни лично с Трампом, ни тем более с Соединенными Штатами. Ничто в Америке не посыпется, уверяю вас.
Совсем не то с Зеленским и Украиной. Замкнув на себе всю власть, ее президент тем самым лишь повысил степень уязвимости украинского государства.
Если государство - это он, то каждый удар по репутации Зеленского автоматически становится ударом по Украине. За политическое выживание которой сегодня отвечает он и только он. Сам ведь этого так хотел - и получил.
Как все это работает на практике, мы увидели тут же после нью-йоркской встречи двух президентов 25 сентября. В тот день обоим "повезло" вдвойне : СМИ как раз опубликовали транскрипт их злосчастного телефонного разговора 25 июля. Того самого, что послужил демократам поводом для начала процедуры импичмента Трампа.
Что же мы обнаружили? Да ровно то, чего вполне могли ожидать. С Трампа - как с гуся вода; Зеленский же, как ни бодрился, имел довольно бледный вид. Хуже того, президент Украины не смог скрыть своей растерянности, узнав, что опубликована была вся беседа целиком. Он, видите ли, не сомневался в ее "приватном" характере. О чем имел наивность публично поведать на своей пресс-конференции.
Если Зеленский действительно до сих пор верил, что между главами государств возможны приватные беседы, то тем хуже для него. Можно лишь надеяться, что впредь он будет поосмотрительнее.
Не вполне, правда, ясно, какими глазами теперь будут смотреть на него европейские лидеры. Ведь из опубликованного 25 сентября они почерпнули, что-де ведущие страны ЕС очень мало делают для Украины, и с этим мнением Трампа Зеленский согласен "не на 100%, а на 1000%". Притом, что за последние 5 лет ЕС "всадил" в Украину ни много, ни мало 15 млрд евро...
Хотя кому неясно, что пассаж о недостаточной европейской, зато очень эффективной американской помощи был в том разговоре лишь оптимистической преамбулой главной темы - "одолжения", о котором Трамп, не сильно напирая, но довольно настойчиво просил Зеленского.
Вообще же из всего диалога - от начала до конца пронзительно неприличного - мы не так много нового узнаем о Трампе. Зато немало - о Зеленском.
Прочтя транскрипт, ловишь себя на мысли: если такой была беседа Зеленского с Трампом, то каким мог быть его диалог с Путиным? Его ведь определенно никогда не опубликуют.
Сейчас Зеленский может хоть охрипнуть, на каждом углу утверждая что как президент независимого государства он "никому ничего не должен". Да, пока что (вернее, уже) не должен. Но его угодливая готовность к "услуге за услугу" - доказанный факт.
Притом, что ничто не мешало президенту Украины беседовать с американским коллегой менее подобострастно. Ведь всяко решения о военной помощи Украине принимает не лично Трамп, а Конгресс. Да и в президентской администрации проукраинское лобби достаточно сильно. И вряд ли Зеленскому не было об этом известно. Но "песня" уже спета, и слов из нее не выкинешь. Так что пусть теперь украинцы сами рассудят, правильный ли выбор сделали.
У Трампа же в этой ситуации беспокойства особо не прибавилось. Ну да, пробовал "разрулить" заглохшее расследование - но разве же оказывал давление?! "Это демократы давили на правительство Украины!", - хладнокровно добавил он на своей пресс-конференции, имея в виду визит в Киев бывшего вице-президента и своего главного конкурента на грядущих выборах Джо Байдена. На вопрос же о допустимости просить иностранное государство о помощи на президентских выборах США Трамп парировал: "А разве Обама не собирал на меня компромата?"
Ответы Трампа журналистам трудно даже пресс-конференцией назвать. Ощущение было такое, что президент репетировал свою речь на грядущих праймериз. Он не то что не оборонялся - наоборот, решительно наступал.
Сохраняя при этом "брэндовую" невозмутимость.
Подозреваю, уже перед телефонной беседой с Зеленским Трамп неплохо просчитал свои риски. И, придя к выводу, что, как бы там ни случись, у Зеленского они на порядок выше, решил втянуть коллегу (которого рассматривает не иначе как протеже) в собственную внутриполитическую интригу - а вдруг получится? Если сорвется - никак не конец света: вряд ли удастся демократам склонить на свою сторону две трети сенаторов из Верхней палаты. Зато если "выгорит" - президентские выборы у него в кармане!
Поэтому ничего непредсказуемого в поведении Трампа - того Трампа, к которому мы уже худо-бедно привыкли - в данном случае не было. Зато Зеленский своей готовностью участвовать во внутриамериканской интриге сильно поразил. Потому как подобное (и, к счастью, несостоявшееся) участие - именно то, чего сейчас Украине только и не хватало.
Зеленский словно забыл, что реалии, в которых функционирует он - какой бы степенью власти в Украине ни обладал - несравнимы с теми, в которых находится президент США. Что, как сильно бы ни ограничивала Трампа система сдержек и противовесов, его возможности - и риски - с возможностями и рисками Зеленского просто несопоставимы. Помнится, древние говаривали: "Quod licet Iovi, non licet bovi" - что позволено Юпитеру, не позволено быку. Похоже, это именно тот случай.
Хоть и ясно, что из Трампа такой же Юпитер, как из Зеленского бык.