СМИ: У Брэда Питта роман с целительницей и дизайнером украшений

Голливудский актер Брэд Питт был замечен с целительницей и дизайнером ювелирных украшений Сат Хари Халсой. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Журналисты The Hollywood Reporter утверждают, что Брэд Питт появился вместе с Сат на ежегодном аукционе благотворительных и художественных работ консерватории Силверлейк.
Кроме того, близкие к актеру утверждают, что Сат и Брэд знакомы давно, но были лишь в дружеских отношениях. Бывшая жена Питта Дженнифер Энистон носила украшения, изготовленные Сат.
Питт, который по собственному признанию, в последний год полностью изменился, выглядел на вечере спокойным и умиротворенным. Близкие из окружения актера сообщают, что чувствует себя счастливым.
"Она отличается от тех женщин, которые обычно окружают Брэда. В ней есть особая внутренняя сила, и еще она очень мудрая. Эти качества не могут не привлекать", — цитирует источник Us Weekly.
Галерея: актер Брэд Питт