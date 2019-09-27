Пт, 27.09.2019
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СМИ: У Брэда Питта роман с целительницей и дизайнером украшений

Брэд Питт, приемные сыновья Пакс и Мэдокс, и дочь Шайло.

ФОТО: Matt Sayles/AP

Голливудский актер Брэд Питт был замечен с целительницей и дизайнером ювелирных украшений Сат Хари Халсой. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на The Hollywood Reporter. 

Журналисты The Hollywood Reporter утверждают, что Брэд Питт появился вместе с Сат на ежегодном аукционе благотворительных и художественных работ консерватории Силверлейк. 

Кроме того, близкие к актеру утверждают, что Сат и Брэд знакомы давно, но были лишь в дружеских отношениях. Бывшая жена Питта Дженнифер Энистон носила украшения, изготовленные Сат. 

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

ФОТО: AFP

Питт, который по собственному признанию, в последний год полностью изменился, выглядел на вечере спокойным и умиротворенным. Близкие из окружения актера сообщают, что чувствует себя счастливым.

"Она отличается от тех женщин, которые обычно окружают Брэда. В ней есть особая внутренняя сила, и еще она очень мудрая. Эти качества не могут не привлекать", — цитирует источник Us Weekly.

Галерея: актер Брэд Питт 

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