Сборная Латвии по футболу принимает лидера группы - Польшу

Сборная Латвии в своей отборочной группе занимает последнее место и ничего не предвещает того, что команде удастся подняться хотя бы на предпоследнее. Подопечные Славиши Стояновича в рамках отборочного этапа Евро-2020 провели шесть матчей и потерпели поражение в каждом из них:

Результаты - так себе. Разница забитых и пропущенных мячей - 1:21. Выхода из сложившийся ситуации, похоже, не видит никто. Тем не менее, нужно верить в лучшее и надеяться на то, что команде удастся оттолкнуться от дна и начать забивать, зарабатывать очки и побеждать. Это наша сборная и другой у нас нет!

ФОТО: Sanita Ieva Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

Стоянович, который возглавил сборную в марте этого года, пытается всячески что-то изменить в команде. Перед сентябрьскими матчами в сборную были вызваны целых 9 дебютантов, пятеро из которых вышли на поле. К сожалению, этого оказалось недостаточно и команда вновь проиграла.

Перед октябрьскими матчами Стоянович решил не удивлять общественность и вызвал тех, кто уже играл за сборную или заявлялся в качестве кандидатов ранее. В команду вернулись братья Янис и Давис Икауниекс, Игорь Тарасов, а также Артур Карашаускс, который находится без клуба и тренируется вместе с кипрским "Пафосом".

Интересно, что несмотря на 6 поражений, сборная Латвии выглядела лучше всего именно в матче против главного фаворита группы - Польши. У подопечных Стояновича в Варшаве горели глаза, они бежали, а поляки до 76-й минуты не могли найти ключ к воротам Павла Штейнбора.

Павел Штейнбор ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

Сборная Польши возглавляет нашу группу, имея в своём активе 13 очков. В шести матчах "бело-красные" одержали четыре победы, один матч закончился вничью (дома против Австрии - 0:0) и неожиданно потерпели выездное поражение от Словении (2:0).

Несмотря на первое место в группе, многие польские болельщики недовольны тем, как играет команда Ежи Бженчека. Футболистов упрекают в отсутствии зрелищности, скучном футболе, небольшом количестве голов и вообще - команда, в составе которой играют Роберт Левандовски и Кшиштоф Пёнтек "обязана выносить всех соперников".

Бженчек делает вид, что не слышит все эти упрёки в свой адрес и медленно, но верно идёт к цели - выходу на чемпионат Европы 2020 года.

В Латвию поляки привезут сильнейший состав. В сборную включены Кшиштоф Пёнтек ("Милан"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Войцех Щенсны ("Ювентус"), Камиль Глик ("Монако"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Аркадиуш Милик ("Наполи") и другие футболисты из европейских топ-чемпионатов.

Согласитесь, не каждый день на рижском стадионе "Даугава" пинают мяч игроки такого калибра.