Тайна исчезнувшего капитана "Эстонии" свела его жену в могилу

Оставалось только неизвестным, где это "где-то". В том, что "где-то" существует, никто не сомневался, но в то же время никто не мог это описать.

Поиски истины

Молодой журналист Имре Каас предположил в статье Pärnu Postimees, что, поскольку вокруг гибели "Эстонии" так много вопросов без ответов, необходимо написать новую книгу, которая эти ответы найдет.

Сирье Пихт прислала ему электронное письмо следующего содержания: что ты, молодой человек, вообще знаешь об этом времени! Но из последовавшей переписки родился план, который зимой 2003 года вышел в виде книги "Трудный путь к истине". Сирье Пихт пишет в предисловии к нему, что до сих пор ни один чиновник не сумел опровергнуть спасение Аво Пихта с помощью конкретных фактов.

"Пара слов – чья-то ошибка – не объяснение. В какой-то момент я почувствовала, что у меня есть много знакомых и хороших друзей, которые мне помогали, но в действительности не понимали его до конца. Мы живем разной жизнью! - писала она. – Это и заставило меня написать, поскольку у меня больше не было никого, с кем я могла бы поговорить".

В портретном очерке, появившемся в Postimees по случаю выхода книги, Эгон Пихт признается, что мало знал о деятельности матери и ее душевном состоянии. О том, что мать пишет книгу, сам он прочитал в журнале Kroonika. Мать и сын не говорят о катастрофе "Эстонии" между собой.

Окончивший ТТУ в 2000 году по специальности "химия" Эгон сказал тогда, что у них с матерью столь разные представления о жизни, что они часто ссорятся. Мать очень резко критикует общество и обвиняет его. "Для меня жизнь – не какая-то борьба, я отношусь ко всему легче", - говорит Эгон.

В начале 2006 года Сирье Пихт умирает. Рак мозга.

Имре Каас встречается с ней несколькими месяцами ранее, в конце лета. Сирье – больше не та, что прежде.

В сентябре она уже не участвует во встрече близких тех, кто был на «Эстонии». Она, всегда бывшая одним из их лидеров.

"Не стану скрывать, эта тревога и свела ее в могилу", - говорит уже 42-летний Эгон, сам ставший отцом семейства.

Он руководит фирмой, занимающейся водоочистными технологиями.

Эгон не присоединился к тем судебным делам, которые затеяли потерявшие близких на "Эстонии", и не надеется на новое следствие. "Что это изменило бы? У меня нет фактов, чтобы что-то добавить. Если говорить в человеческом плане, я в состоянии идти по жизни дальше, хотя те же самые вещи случились ведь и со мной. Но это не мой пунктик".

Хотя у него есть вопросы, почему так многое касающееся "Эстонии" объявлено государственной тайной.