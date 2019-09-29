Фото и видео: жители Латвии и Эстонии снимали северное сияние, но случайно запечатлели нечто необычное

В ночь на субботу некоторые фотографы смогли запечатлеть северное сияние. Однако были и те, кто смог заснять другое, относительно новое атмосферное явление.
Латвийские и эстонские фотографы, а также любители природы снимали северное сияние в разных уголках своих стран. Житель Латвии Эдмундс Митениекс поделился в Facebook фотографиями необычного явления.
Однако фотограф смог заснять не только северное сияние, но и новый вид свечения, который во всем мире называют стивом (steve).
В Эстонии одному фотографу также удалось заснять необычное атмосферное явление. Так, в Пыхья-Пярнумаа в деревне Рооди местная жительница Карина Коткас засняла северное сияние и стив, пишет Rus.Postimees.
Созданное из 783 фотографий таймлапс-видео было сделано в промежуток времени между 22.37 и 1.25. Сияние стива в ночном небе в начале видео хорошо заметно.
Видео: жительница Эстонии снимала северное сияние, но случайно запечатлела нечто необычное
Стив — это свечение в ночном небе, которое достаточно быстро перемещается, пишет Rus.Postimees. Физики обнаружили, что механизм возникновения на небе стивов — окрашенных светящихся полос длиной до тысячи километров — принципиально отличается от механизма появления полярных сияний. Первая работа, посвященная изучению стивов, была опубликована только в апреле 2018 года. Механизм их появления до сих пор подробно не описан.