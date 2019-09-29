Вс, 29.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"
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  • Фото и видео: жители Латвии и Эстонии снимали северное сияние, но случайно запечатлели нечто необычное

Фото и видео: жители Латвии и Эстонии снимали северное сияние, но случайно запечатлели нечто необычное

В ночь на субботу некоторые фотографы смогли запечатлеть северное сияние. Однако были и те, кто смог заснять другое, относительно новое атмосферное явление.

Латвийские и эстонские фотографы, а также любители природы снимали северное сияние в разных уголках своих стран. Житель Латвии Эдмундс Митениекс поделился в Facebook фотографиями необычного явления.

Однако фотограф смог заснять не только северное сияние, но и новый вид свечения, который во всем мире называют стивом (steve).

В Эстонии одному фотографу также удалось заснять необычное атмосферное явление. Так, в Пыхья-Пярнумаа в деревне Рооди местная жительница Карина Коткас засняла северное сияние и стив, пишет Rus.Postimees.

Созданное из 783 фотографий таймлапс-видео было сделано в промежуток времени между 22.37 и 1.25. Сияние стива в ночном небе в начале видео хорошо заметно.

Видео: жительница Эстонии снимала северное сияние, но случайно запечатлела нечто необычное

Стив — это свечение в ночном небе, которое достаточно быстро перемещается, пишет Rus.Postimees. Физики обнаружили, что механизм возникновения на небе стивов — окрашенных светящихся полос длиной до тысячи километров — принципиально отличается от механизма появления полярных сияний. Первая работа, посвященная изучению стивов, была опубликована только в апреле 2018 года. Механизм их появления до сих пор подробно не описан.

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