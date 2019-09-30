"Дети творчески подходят к поиску наркотиков": зачем полиция проводит проверки в школах?

Начался новый учебный год и Русский TVNET решил узнать побольше о проверках и тенденции употребления наркотиков среди латвийских школьников.

Мы поговорили об этом со Старшим экспертом Превентивного отдела Центрального управления общественного порядка Госполиции Лаумой Зариней, заместителем директора Рижской средней школы Тейки Солвитой Мелне, а также с учениками этой школы.

Видео: "Не время молчать" о том, почему употребление наркотиков среди школьников - это все еще актуальная проблема

Представитель Госполиции Лаума Зариня подтвердила, что полиция осведомлена о такой проблеме, как употребление наркотических веществ несовершеннолетними.

Однако точной информацией, которая отражала бы ситуацию с употреблением наркотиков по всей стране, стражи порядка не располагают.

Кроме того, как указала Зариня, школьники креативно подходят к тому, чтобы достать наркотики.

"Дети употребляют одурманивающие вещества, в том числе и наркотики. Полиция осознает, что такая проблема существует. Нам поступает информация и, конечно, мы выписываем протоколы об административных нарушениях, если такие нарушения констатировали.

У нас также есть и конкретная статистика, которая свидетельствует о том, есть ли по-прежнему эта проблема, становится ли она больше и развивается.

Разумеется, эта та информация, которая нам поступает, там существует небольшая латентность, поэтому статистика не показывает, какова ситуация с наркотиками по всей Латвии.

Потому что дети достаточно творчески подходят к тому, как заполучить эти вещества", - отметила Зариня.

Представитель Госполиции также указала, что проверки делятся на два вида и проводятся не только в школах.

"На самом деле, есть два разных вида рейдов, которые проводит полиция. Во-первых, в городской среде — в местах, где, например, молодежь проводит время. Там полицейские могут даже быть в гражданской одежде.

Рейды также проводятся в школах. Их проводили, их проводят, их будут проводить, это не такое уж новшество. Их проводят, если это необходимо. Не всегда принимает участие кинолог с собакой. В принципе, смотрим по обстоятельствам и необходимости", - подчеркнула Зариня.

Проблема наркотиков в школьной среде актуализировалась еще в 2011 году, когда в Рижской средней школе Тейки был проведен рейд, однако организован он был по инициативе руководства учебного заведения.

Тогда, по словам замдиректора школы Солвиты Мелне, появилось много слухов о том, что Рижская средняя школа Тейки - это "школа наркоманов".

"Примерно в начале 2010 года резко появились наркотики другого вида как, например, марихуана. И, когда мы поняли, что такие случаи есть и они происходят, мы поняли, что разговорами ничего не изменить, что нужны какие-то факты и доказательства того, что это на самом деле происходит. И так мы договорились, что в нашей школе будет проведена демонстрация того, как собака определяет наличие наркотических веществ.