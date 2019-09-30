"Дети творчески подходят к поиску наркотиков": зачем полиция проводит проверки в школах?
В мае 2019 года Госполиция провела первые проверки на наркотики в школах. Тогда стало известно, что эти мероприятия будут проводиться регулярно. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что употребление наркотиков и алкоголя в школах - актуальная проблема для Латвии.
Начался новый учебный год и Русский TVNET решил узнать побольше о проверках и тенденции употребления наркотиков среди латвийских школьников.
Мы поговорили об этом со Старшим экспертом Превентивного отдела Центрального управления общественного порядка Госполиции Лаумой Зариней, заместителем директора Рижской средней школы Тейки Солвитой Мелне, а также с учениками этой школы.
Видео: "Не время молчать" о том, почему употребление наркотиков среди школьников - это все еще актуальная проблема
Представитель Госполиции Лаума Зариня подтвердила, что полиция осведомлена о такой проблеме, как употребление наркотических веществ несовершеннолетними.
Однако точной информацией, которая отражала бы ситуацию с употреблением наркотиков по всей стране, стражи порядка не располагают.
Кроме того, как указала Зариня, школьники креативно подходят к тому, чтобы достать наркотики.
"Дети употребляют одурманивающие вещества, в том числе и наркотики. Полиция осознает, что такая проблема существует. Нам поступает информация и, конечно, мы выписываем протоколы об административных нарушениях, если такие нарушения констатировали.
У нас также есть и конкретная статистика, которая свидетельствует о том, есть ли по-прежнему эта проблема, становится ли она больше и развивается.
Разумеется, эта та информация, которая нам поступает, там существует небольшая латентность, поэтому статистика не показывает, какова ситуация с наркотиками по всей Латвии.
Потому что дети достаточно творчески подходят к тому, как заполучить эти вещества", - отметила Зариня.
Представитель Госполиции также указала, что проверки делятся на два вида и проводятся не только в школах.
"На самом деле, есть два разных вида рейдов, которые проводит полиция. Во-первых, в городской среде — в местах, где, например, молодежь проводит время. Там полицейские могут даже быть в гражданской одежде.
Рейды также проводятся в школах. Их проводили, их проводят, их будут проводить, это не такое уж новшество. Их проводят, если это необходимо. Не всегда принимает участие кинолог с собакой. В принципе, смотрим по обстоятельствам и необходимости", - подчеркнула Зариня.
Проблема наркотиков в школьной среде актуализировалась еще в 2011 году, когда в Рижской средней школе Тейки был проведен рейд, однако организован он был по инициативе руководства учебного заведения.
Тогда, по словам замдиректора школы Солвиты Мелне, появилось много слухов о том, что Рижская средняя школа Тейки - это "школа наркоманов".
"Примерно в начале 2010 года резко появились наркотики другого вида как, например, марихуана. И, когда мы поняли, что такие случаи есть и они происходят, мы поняли, что разговорами ничего не изменить, что нужны какие-то факты и доказательства того, что это на самом деле происходит. И так мы договорились, что в нашей школе будет проведена демонстрация того, как собака определяет наличие наркотических веществ.
Это было уже в 2011 году, у нас прошли эти мероприятия, и также был выявлен факт наличия марихуаны в школе. Выявлен на месте. Мы вызвали полицию и действовали соответствующим образом", - рассказала Мелне.
Она указала, что это был положительный опыт, который принес хорошие результаты.
"Это было очень эффективно, скажем так. Потому что школьники стали открыто об этом говорить. Семьи также приняли в этом участие. И мы думаем, что в любом случае, сейчас ситуация на Тейке улучшилась", - заявила Мелне.
Замдиректора Рижской средней школы Тейки подчеркнула, что персонал школы старается следить за поведением учеников. Если кто-то из школьников уличен в употреблении наркотических веществ, к решению проблемы привлекаются родители и школьные психологи.
"Мы не смотрим на глаза. Мы смотрим на поведение, смотрим на оценки, на то, что происходит с ребенком. И если нам что-то кажется подозрительным, тогда мы сообщаем родителям, поднимаем тревогу, и тогда родители соответствующе реагируют. Но, конечно, мы также вовлекаем наших психологов, и мы рады, что у нас они есть", - указала Мелне.
Кроме того, во многом с контролем за учениками помогают камеры видеонаблюдения, размещенные по всей территории школы.
"У нас есть очень много камер, с помощью которых мы получаем очень много информации. И также у нас был такой проект, использовались тряпочки, определяющие наличие веществ", - рассказала Мелне.
Русскому TVNET удалось пообщаться с некоторыми учениками старших классов Рижской средней школы Тейки.
Ученица 11-го класса Лиене заявила, что сталкивалась со случаями употребления наркотиков. Девушка выразила негативную позицию по этому вопросу.
"Это не моя проблема, но такие случаи я видела, да. У употребляющего наркотики человека наблюдаются заметные изменения в поведении,
они намного более некультурные, с ними сложно вести глубокие разговоры на разные темы. Такие люди достаточно мелкие в своей сущности", - отметила Лиене.
Между тем ученица 12-го класса Марта подчеркнула, что употребляющие наркотики школьники вредят своему здоровью.
"Это не качественный способ времяпровождения. И ты просто как бы ограничиваешь свой разум. Существует много способов познать мир. И, я допускаю, что многие из этих молодых людей не изучили, что эти наркотики делают организму. Это просто глупо. Сначала нужно ознакомиться с тем, что это такое и что ты делаешь. И только тогда это делать. Это просто глупо", - указала девушка.
Ученики 10-го класса Анрийс и Ренардс также выделили тот факт, что наркотики наносят непоправимый вред здоровью и могут сильно помешать в жизни.
Кроме того, Ренардс отметил, что наркоман чаще всего "выглядит никаким".
Проблема употребления наркотиков среди несовершеннолетних не теряет своей актуальности - с каждым годом растет количество протоколов, выписанных за нахождение в состоянии наркотического опьянения, несмотря на то, что общее количество административных протоколов снижается.
Школьники также стали более изощренными в том, как заполучить наркотики.
Как отмечают полицейские и педагоги, главное - вовремя заметить проблему. Под воздействием наркотиков человек может навредить не только себе, но и окружающим.