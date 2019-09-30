На Тенерифе на несколько часов отключили электричество: причиной мог быть взрыв

Без электричества остались примерно миллион человек, не работали светофоры и не курсировали трамваи.

Больницам и аэропортам было обеспечено электроснабжение с помощью специального генератора.

Чрезвычайные службы получили около 700 вызовов. В основном нужно было помогать людям, которые застряли в лифтах или не могли попасть или выйти из помещений, где не работали электрические замки.

По данным портала eldiario.es, причиной отключения электроснабжения стал взрыв на подстанции. Как отмечает издание, взрыв произошел на высоковольтной линии электропередачи. Это, в свою очередь, привело к отключению центральной станции и дальнейшему отключению всего энергоснабжения острова.