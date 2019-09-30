Стало известно, что оставил Марк Захаров любимой дочери Александре

Александру Марковну Захарову, коллеги называют "принцессой Ленкома". Она играет в театре ведущие роли, а за ее плечами более 30 ярких ролей в кино.

Известно, что Марк Анатольевич долго и плодотворно работал. СМИ сообщают о том, что у худрука "Ленкома" была квартира в центре Москвы.

Десять лет назад он приобрел дачу в поселке Куркино. В последнее время Захаров старался проводить там как можно больше свободного времени.

Александра всегда была любимой папиной дочкой. Но жила отдельно от родителей.

В 2014 году ушла из жизни супруга Марка Анатольевича - Нина Тихоновна Лапшинова.

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что после смерти режиссер не оставил завещания, поэтому все нажитое имущество достанется его дочери Александре.

"Александра – единственная наследница первой очереди, куда входят дети, родители и супруги. Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то всё имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне", - цитирует Жорина издание StarHit.ru.

Александре нужно будет обратиться к нотариусу, после чего откроют наследственное дело. Через полгода она получит документы о вступлении в наследство.

"Если вдруг объявятся, к примеру, какие-то внебрачные дети, то в течение полугода они должны заявить о своих правах и дальше, если будет спор, нотариус направляет его в суд. Такие случаи, к сожалению, возникают очень часто и обычно это лже-дети. Те не менее, эти обстоятельства должен устанавливать суд", - добавил он.

Журналисты выяснили, что художественному руководителю "Ленкома" принадлежал автомобиль Toyota Land Cruiser. Также Александре достанутся денежные накопления ее отца. Ранее не было известно, сколько зарабатывал Марк Анатольевич. СМИ сумму не называют.